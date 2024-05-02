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للدبلوم فأعلى.. طرح وظائف شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية

مدينة الملك فهد الطبية
مدينة الملك فهد الطبية
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أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

طرح وظائف شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية
المجالات الوظيفية

1 - وظائف فنية.
2 - وظائف طبية.
3 - وظائف تقنية.
4 - وظائف إدارية.
5 - وظائف هندسية.
6 - وظائف صحية.

 التخصصات المطلوبة

- تخدير
- أشعة
- سمعيات
- بصريات
- علم نفس
- سحب دم
- قسطرة قلب
- علاج نطق
- إدارة أعمال
- إدارة صحية
- الصحة البيئية
- رعاية تنفسية
- فيزياء طبية
- علاج وظيفي
- تغذية علاجية
- علاج طبيعي
- مختبرات طبية
- طب الأسرة
- تقنية المعلومات
- هندسة الشبكات
- إدارة مستشفيات
- أطراف صناعية
- العلوم الطبية التطبيقية
- أو ما يعادلهم.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن المدينة

وتم تأسيس مدينة الملك فهد الطبية، عام 1403هـ (1983م) تتمتع بموقع إستراتيجي في قلب مدينة الرياض - عاصمة المملكة، وتعتبر من أكبر المجمعات الطبية والأسرع تطورًا في الشرق الأوسط بسعة إجمالية 1200 سرير.

يعمل لدى مدينة الملك فهد الطبية جهاز إداري فني على درجة عالية من الكفاءة والتأهيل، كلهم يشتركون لتحقيق هدف واحد وهو جعل مدينة الملك فهد الطبية مركزًا مرجعيًا رائدًا للرعاية الطبية.

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الخارجية تعلن عن وظائف شاغرة في هذا التخصص بمزايا تنافسية

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