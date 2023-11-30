رواتب وتأمينات.. "STC" تطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

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أعلنت
شركة الاتصالات "STC"
عن توفر 25 وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في مقرها الرئيسي
بمدينة الرياض حسب المسميات التالية:
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المسميات الوظيفية:-
أخصائي إدارة التمويل
- خبير التقارير المالية
- خبير تحليل الأعمال
- مدير الضرائب الدولية
- محلل رئيسي للميزانية
- مساعد مدير تحليلات الاحتيال
- مساعد مدير التخطيط المالي
- مساعد مدير التخطيط المالي
- خبير السياسات المالية والرقابة
- وظائف الدعم مساعد مدير التدقيق
- مساعد مدير تدقيق الأسواق الجديدة
- مساعد مدير تمكين البيانات والمنصات
- محلل رئيسي للتخطيط المالي والميزانية
- مدير قسم ضمان منتجات التنقل والنمو
- مدير قسم تصميم التكاليف التنظيمية
- خبير في البنية التحتية والطاقة المتجددة
- خبير أول في البنية التحتية والطاقة المتجددة
- خبير في خلق القيمة الرقمية والتقنية المالية
- كبير محللي المراجعة المالية للشركات التابعة
- خبير رئيسي في البنية التحتية والطاقة المتجددة
- خبير أول في خلق القيمة الرقمية والتقنية المالية
- خبير رئيسي في خلق القيمة الرقمية والتقنية المالية
- مساعد مدير التدقيق بوحدة الاستراتيجية المؤسسية
* التخصصات المطلوبة:-
التخصصات الإدارية
- التخصصات المالية
- التخصصات التقنية
- التخصصات الهندسية
* الشروط
العامة:-
إجادة اللغة الإنجليزية.
- أن يكون المتقدم مواطنًا.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.
* المزايا:-
بدل نقل.
- بدل سكن.
- رواتب تنافسية.
- التطوير الوظيفي.
- علاوة أداء سنوية.
- تأمين طبي للموظف وعائلته.