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رواتب وتأمينات.. "STC" تطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

الاتصالات السعودية
شركة الاتصالات
أ أ
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أعلنت شركة الاتصالات "STC" عن توفر 25 وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض حسب المسميات التالية:اضافة اعلان

* المسميات الوظيفية:

- أخصائي إدارة التمويل
- خبير التقارير المالية
- خبير تحليل الأعمال
- مدير الضرائب الدولية
- محلل رئيسي للميزانية
- مساعد مدير تحليلات الاحتيال
- مساعد مدير التخطيط المالي
- مساعد مدير التخطيط المالي
- خبير السياسات المالية والرقابة
- وظائف الدعم مساعد مدير التدقيق
- مساعد مدير تدقيق الأسواق الجديدة
- مساعد مدير تمكين البيانات والمنصات
- محلل رئيسي للتخطيط المالي والميزانية
- مدير قسم ضمان منتجات التنقل والنمو
- مدير قسم تصميم التكاليف التنظيمية
- خبير في البنية التحتية والطاقة المتجددة
- خبير أول في البنية التحتية والطاقة المتجددة
- خبير في خلق القيمة الرقمية والتقنية المالية
- كبير محللي المراجعة المالية للشركات التابعة
- خبير رئيسي في البنية التحتية والطاقة المتجددة
- خبير أول في خلق القيمة الرقمية والتقنية المالية
- خبير رئيسي في خلق القيمة الرقمية والتقنية المالية
- مساعد مدير التدقيق بوحدة الاستراتيجية المؤسسية

 * التخصصات المطلوبة:

- التخصصات الإدارية
- التخصصات المالية
- التخصصات التقنية
- التخصصات الهندسية

* الشروط العامة:

- إجادة اللغة الإنجليزية.
- أن يكون المتقدم مواطنًا.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

* المزايا:

- بدل نقل.
- بدل سكن.
- رواتب تنافسية.
- التطوير الوظيفي.
- علاوة أداء سنوية.
- تأمين طبي للموظف وعائلته.

 * طريقة التقديم:

 متاح التقديم من خلال الدخول على هذا الرابط (اضغط هنا).

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