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بشرى لهؤلاء.. أكاديمية صدى تُعلن بدء التقديم ببرامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف

صدى
أكاديمية صدى
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أعلن أكاديمية الحفر العربية "صدى" التابعة لشركة أرامكو والمتخصصة في مجال حفر وصيانة آبار النفط والغاز عن فتح باب التقديم في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف.

وأوضحت أن الوظائف متاحة لحملة الثانوية فأعلى، وسيكون التدريب في المنطقة الشرقية "بقيق" على النحو التالي:

* الشروط:

1 - العمر: من 18 إلى 24 سنة.
2 - أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 70.
3 - حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
4 - أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من دول مجلس التعاون الخليجي.
5 - اللغة الانجليزية: لا يقل عن 55 درجة فأكثر من اختبار STEP او تحقيق المستوى الثاني على الأقل في اختبار تحديد المستوى في الأكاديمية.

* الفوائد أثناء الدراسة كمتدرب:

- تأمين طبي.
- راتب شهري مجزي.
- الزي الرسمي مجاناً.
- توفير الفطور والغداء مجانًا.
- الوصول إلى المرافق الترفيهية.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
- سكن في المجمع السكني لشركة أرامكو السعودية.
- التدريب المبتدئ بالتوظيف في إحدى الشركات النفطية العالمية.

* طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الاثنين 1445/2/19هـ (الموافق 2023/9/4م) من خلال تعبئة النموذج على الرابط: (اضغط هنا).

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