بشرى لهؤلاء.. أكاديمية صدى تُعلن بدء التقديم ببرامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف

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أعلن أكاديمية الحفر العربية "صدى" التابعة لشركة أرامكو والمتخصصة في مجال حفر وصيانة آبار النفط والغاز عن فتح باب التقديم في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف.



وأوضحت أن الوظائف متاحة لحملة الثانوية فأعلى، وسيكون التدريب في المنطقة الشرقية "بقيق" على النحو التالي:





* الشروط:



* الفوائد أثناء الدراسة كمتدرب:



* طريقة التقديم:

