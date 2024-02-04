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رواتب وبدل وتأمين طبي.. فتح باب التقديم لتدريب مبتدئ بالتوظيف

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أكاديمية الحفر العربية "صدى"
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أعلنت أكاديمية الحفر العربية "صدى"، عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف في محافظة حفر الباطن لحملة الثانوية فأعلى على النحو التالي:

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شروط فتح باب التقديم لتدريب مبتدئ بالتوظيف

وعن شروط التقديم، قالت أكاديمية "صدى" التابعة لشركة أرامكو في محافظة بقيق والمتخصصة في مجال حفر وصيانة آبار النفط والغاز، إن أهم الشروط هي:

1 - العمر: من 18 إلى 24 سنة.
2 - أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 70.
3 - حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
4 - لائق طبيًا وجسديًا "عدم وجود أمراض مزمنة او إصابات".
5 - أن يكون المتقدم مواطنًا أو من دول مجلس التعاون الخليجي.
6 - الحد الأدنى لدرجة اختبار قياس القدرات 60 لدخول موقع المركز الوطني للقياس (اضغط هنا).
7 - اللغة الإنجليزية: لا يقل عن 55 درجة فأكثر من اختبار STEP او تحقيق المستوى الثاني على الأقل في اختبار تحديد المستوى في الاكاديمية.

الفوائد أثناء الدراسة كمتدرب:

- تأمين طبي.
- الزي الرسمي مجانًا.
- راتب شهري مجزي.
- توفير الفطور والغداء مجانًا.
- الوصول إلى المرافق الترفيهية.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
- سكن في المجمع السكني لشركة أرامكو.
- التدريب المبتدئ بالتوظيف في إحدى الشركات النفطية العالمية.

طريقة التقديم

ويبدأ التقديم يوم الأحد 1445/7/23هـ من خلال الرابط (اضغط هنا)، ويستمر حتى الثلاثاء 1445/7/25هـ.

نبذة عن صدى


وفي منتصف عام 2014م، بدأت أكاديمية الحفر العربية (صدى) كفكرة طرحتها أرامكو لتدريب وتأهيل القوى العاملة السعودية في صناعة مجالات الحفر والاستكشاف لتلبية الطلب المتوقع لأكثر من (30,000) متخصص مدرب في الصناعة بحلول عام 2020م.

وفي سبتمبر 2016م افتتحت SADA أبوابها أمام الدفعة الأولى من المتدربين، وتم افتتاح الأكاديمية رسميًا في 29 سبتمبر 2019م.

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