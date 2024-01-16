ينتهي غدًا.. لا يفوتك التقديم على برنامج تدريب مبتدئ بالتوظيف بالصناعات العسكرية

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أعلنت أكاديمية الصناعات العسكرية، عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية فأعلى على النحو التالي: اضافة اعلان





استمرار التقديم على برنامج تدريب مبتدئ بالتوظيف



البرامج:1 - دبلوم الميكانيكية في الدفاع.2 - دبلوم الإلكترونيات في الدفاع.3 - دبلوم التقنية الكيميائية في الدفاع.4 - دبلوم التقنية الكهربائية في الدفاع.





شروط برنامج أكاديمية الصناعات العسكرية التدريبي



- اجتياز المسح الأمني.- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.- أن تكون درجة القياس 75% كحد أدنى.- ألا يتجاوز تاريخ اختبار قياس 5 سنوات.- ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة عند التقديم.- أن تكون نسبة الثانوية العامة 80% كحد أدنى.- أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا، "يحدد بعد اجتياز الفحص الطبي".- ألا يكون المتقدم تم دعمه سابقا من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أو عبر برنامج دعم نمو توطين المنشآت "توطين".





المزايا



- مكافأة شهرية.- برنامج دبلوم معتمد.- تدريب باللغة الإنجليزية.- تأمين طبي خلال فترة التدريب.- التسجيل في التأمينات الاجتماعية خلال فترة التدريب.





مدة التدريب



- المدة 27 شهرًا مقسمة إلى ثلاث فصول تدريبية في العام الدراسي.





ملاحظة



- يتم تحديد حالة القبول بعد اجتياز اختبار القبول والمقابلات الشخصية.- سنعتذر عن النظر في الطلبات غير المكتملة بعد مضي 48 ساعة من التسجيل.





طريقة التقديم

