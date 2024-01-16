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ينتهي غدًا.. لا يفوتك التقديم على برنامج تدريب مبتدئ بالتوظيف بالصناعات العسكرية

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الأكاديمية السعودية للصناعات العسكرية
أ أ
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أعلنت أكاديمية الصناعات العسكرية، عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية فأعلى على النحو التالي:اضافة اعلان

استمرار التقديم على برنامج تدريب مبتدئ بالتوظيف

البرامج:
1 - دبلوم الميكانيكية في الدفاع.
2 - دبلوم الإلكترونيات في الدفاع.
3 - دبلوم التقنية الكيميائية في الدفاع.
4 - دبلوم التقنية الكهربائية في الدفاع.


شروط برنامج أكاديمية الصناعات العسكرية التدريبي

- اجتياز المسح الأمني.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- أن تكون درجة القياس 75% كحد أدنى.
- ألا يتجاوز تاريخ اختبار قياس 5 سنوات.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة عند التقديم.
- أن تكون نسبة الثانوية العامة 80% كحد أدنى.
- أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا، "يحدد بعد اجتياز الفحص الطبي".
- ألا يكون المتقدم تم دعمه سابقا من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أو عبر برنامج دعم نمو توطين المنشآت "توطين".


المزايا

- مكافأة شهرية.
- برنامج دبلوم معتمد.
- تدريب باللغة الإنجليزية.
- تأمين طبي خلال فترة التدريب.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية خلال فترة التدريب.


مدة التدريب

- المدة 27 شهرًا مقسمة إلى ثلاث فصول تدريبية في العام الدراسي.


ملاحظة

- يتم تحديد حالة القبول بعد اجتياز اختبار القبول والمقابلات الشخصية.
- سنعتذر عن النظر في الطلبات غير المكتملة بعد مضي 48 ساعة من التسجيل.


طريقة التقديم

والتقديم مستمر حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا)، ويستمر حتى يوم غد الأربعاء 1445/7/5هـ.

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