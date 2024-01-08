راتب شهري ومزايا.. الإعلان عن تدريب مبتدئ بالتوظيف الفوري للثانوية فأعلى

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أعلن
المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية "هايبت" بجدة عن فتح باب
التقديم في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف لعام (2024م) لحملة الثانوية العامة
كحد أدنى على النحو التالي:
شروط
الالتحاق ببرنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف1 -
تقديم جميع المستندات المطلوبة.
2 - التفرغ التام (التدريب بدوام كامل).
3 - أن يكون المتقدم من ابناء المملكة.
4 - اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
5 - اجتياز الفحص الطبي من قبل الشركة الموظفة.
6 - أن لايقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولايزيد عن 24 عاما.
7 - أن يكون غير مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
8 - حاصل على الشهادة الثانوية العامة تخصص (علمي أو إداري) وبنسبة لا تقل عن 70٪.
9 - أن لا يكون المتقدم قد سبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
المزايا
أثناء التدريب:-
إتقان الخريج للغة الإنجليزية بعد التخرج.
- يستلم المتدرب مكافأة شهرية مجزية أثناء التدريب.
- المتدرب يعتبر موظفاً بمجرد قبوله بالمعهد مباشرة عبر توقيع عمل مع إحدى الشركات الموظفة.
- يتم إصدار التأمين الطبي (للمتدرب فقط) في اليوم الأول للانضمام إلى المعهد من قبل الشركة الموظفة.
- الحصول على شهادة الدبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
المزايا
بعد التدريب:1 -
العمل في مقر الشركة الموظفة.
2 - إتقان الخريج للغة الإنجليزية بعد التخرج.
3 - راتب شهري ومزايا أخرى حسب سياسة الشركة الموظفة.
4 - الحصول على شهادة دبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني .