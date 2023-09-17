صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف في عدة تخصصات

أعلن صندوق التنمية الوطني، عبر حسابه الرسمي بموقع (LinkedIn)، عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية شاغرة لحملة البكالوريوس بمقر الشركة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
التخصصات المطلوبة:
– المالية.
– المحاسبة.
– إدارة الأعمال.
– تقنية المعلومات.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة المعمارية.
– الهندسة الكهربائية.
– أو تخصصات ذات صلة
الوظائف الشاغرة:
1- أخصائي إدارة المرافق.
2- أخصائي تمويل المشاريع.
3- مدير استراتيجية وحوكمة تقنية المعلومات.
4- المدير التنفيذي للمحاسبة.
عن الشركة:
– تأسس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/13) بتاريخ 1439/01/13هـ، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققةً للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية السعودية 2030.
طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف شركة سالك؛ عبر موقع (LinkedIn):
رابط التقديم: ( اضغط هنا )