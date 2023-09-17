صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف في عدة تخصصات

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أعلن صندوق التنمية الوطني، عبر حسابه الرسمي بموقع (LinkedIn)، عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية شاغرة لحملة البكالوريوس بمقر الشركة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان



التخصصات المطلوبة:



– المالية.

– المحاسبة.

– إدارة الأعمال.

– تقنية المعلومات.

– الهندسة الميكانيكية.

– الهندسة المعمارية.

– الهندسة الكهربائية.

– أو تخصصات ذات صلة

الوظائف الشاغرة:

1- أخصائي إدارة المرافق.

2- أخصائي تمويل المشاريع.

3- مدير استراتيجية وحوكمة تقنية المعلومات.

4- المدير التنفيذي للمحاسبة.



عن الشركة:



– تأسس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/13) بتاريخ 1439/01/13هـ، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققةً للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية السعودية 2030.



طريقة التقديم:



– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف شركة سالك؛ عبر موقع (LinkedIn):

رابط التقديم: ( اضغط هنا )