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صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف في عدة تخصصات

صندوق التنمية الوطني
صندوق التنمية الوطني
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أعلن صندوق التنمية الوطني، عبر حسابه الرسمي بموقع (LinkedIn)، عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية شاغرة لحملة البكالوريوس بمقر الشركة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

التخصصات المطلوبة:

– المالية.
– المحاسبة.
– إدارة الأعمال.
– تقنية المعلومات.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة المعمارية.
– الهندسة الكهربائية.
– أو تخصصات ذات صلة
الوظائف الشاغرة:
1- أخصائي إدارة المرافق.
2- أخصائي تمويل المشاريع.
3- مدير استراتيجية وحوكمة تقنية المعلومات.
4- المدير التنفيذي للمحاسبة.

عن الشركة:

– تأسس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/13) بتاريخ 1439/01/13هـ، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققةً للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية السعودية 2030.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف شركة سالك؛ عبر موقع (LinkedIn):
رابط التقديم: ( اضغط هنا )

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