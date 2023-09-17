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المجلس الصحي بالرياض يعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

المجلس الصحي السعودي
المجلس الصحي
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أعلن المجلس الصحي السعودي بالرياض عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية:اضافة اعلان


- منسق أبحاث صحية
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (الصحة العامة، الوبائيات) لايشترط خبرة سابقة.
- رئيس وحدة تنمية ومتابعة الايرادات
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (ادارة الأعمال، الادارة العامة، المالية، المحاسبة، الاقتصاد) أو مايعادلهم مع خبرة لاتقل عن 3 سنوات للماجستير، خبرة 5 سنوات للبكالوريوس.

الشروط العامة:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على شهادة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.
- توفر المهارات والمتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.

نبذة عن المجلس:


المجلس الصحي السعودي تكوّن عام 1435هـ بقرار من مجلس الوزراء السعودي بهدف التنسيق بين الجهات الصحية السعودية من أجل تحسين الصحة وخفض معدلات الإصابة بالأمراض والعجز والوفاة، يعتمد المجلس نظام إبلاغ وطني عن الأخطاء الطبية، وهو عبارة عن قاعدة بيانات وطنية لمعرفة أسباب الأخطاء الطبية ومدى تكرارها.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي "اضغط هنا"، ويستمر حتى الأحد 1445/3/9هـ.

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