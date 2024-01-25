راتب يصل لـ13 ألف ريال.. وظائف شاغرة في نيوم

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أعلنت شركة نيوم (المسؤولية الاجتماعية في نيوم) عن توفر وظائف إدارية وهندسية لدى شركائها برواتب تصل (13,000 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
وظائف شركة نيوم:
- مهندس تخطيط.
- مدير الموارد البشرية.
- مدير البيئة.
- مدير العقود.
- مدير السلامة.
- مدير المشروع.
- المدير الفني.
- سكرتير.
- فني ميداني (راتب يصل 8,800 ريال).
- أخصائي بيئي (راتب يصل 13,000 ريال).
المجالات الوظيفية في نيوم:- الإدارية.
- التقنية.
- الهندسية.
- الفنية.
طريقة التقديم على وظائف نيوم:
- وأشارت شركة نيوم (المسؤولية الاجتماعية في نيوم)، أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا