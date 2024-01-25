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راتب يصل لـ13 ألف ريال.. وظائف شاغرة في نيوم

نيوم
نيوم
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أعلنت شركة نيوم (المسؤولية الاجتماعية في نيوم) عن توفر وظائف إدارية وهندسية لدى شركائها برواتب تصل (13,000 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
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وظائف شركة نيوم:


- مهندس تخطيط.
- مدير الموارد البشرية.
- مدير البيئة.
- مدير العقود.
- مدير السلامة.
- مدير المشروع.
- المدير الفني.
- سكرتير.
- فني ميداني (راتب يصل 8,800 ريال).
- أخصائي بيئي (راتب يصل 13,000 ريال).

المجالات الوظيفية في نيوم:

- الإدارية.
- التقنية.
- الهندسية.
- الفنية.

طريقة التقديم على وظائف نيوم:


- وأشارت شركة نيوم (المسؤولية الاجتماعية في نيوم)، أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا



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