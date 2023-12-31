بدون خبرة.. وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الوظائف للجنسين حملة البكالوريوس (لا يشترط الخبرة لجميع الوظائف) حسب المسميات والتخصصات التالية: اضافة اعلان





وظائف هيئة المحتوى المحلي :



تخصصات وظائف هيئة المحتوى المحلي



الشروط العامة لشغل الوظائف:



نبذة عن هيئة المحتوى المحلي :



طريقة التقديم على الوظائف:

