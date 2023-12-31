الأحد، 18 جمادى الثانية 1445 ، 31 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بدون خبرة.. وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

 أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الوظائف للجنسين حملة البكالوريوس (لا يشترط الخبرة لجميع الوظائف) حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

وظائف هيئة المحتوى المحلي :

 
- محلل ذكاء الأعمال
- محلل البيانات

تخصصات وظائف هيئة المحتوى المحلي 


- الاقتصاد
- نظم المعلومات
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- أو مايعادلهم

الشروط العامة لشغل الوظائف:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- لا يشترط الخبرة لجميع الوظائف.

نبذة عن هيئة المحتوى المحلي :


هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية هيئة سعودية حكومية تم إنشاؤها في 27 ديسمبر 2018، وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية.

طريقة التقديم على الوظائف:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضا

تنبيه جديد بخصوص تحديث بيانات حساب المواطن

رابط التقديم.. "ريادة" يُعلن عن دورة إدارة المشروعات التجارية عن بُعد

تنبيه مهم بخصوص صرف حساب المواطن للمقيم خارج المملكة للعلاج

خطوات الاستعلام عن الدعم السكني باستخدام رقم الهوية

شروط وخطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية 1445

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الهيئة الملكية لمحافظة العلا 6:01 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

وظائف بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا.. التفاصيل ورابط التقديم

هيئة الزكاة 12:26 ص الجمعة، 08 ديسمبر 2023

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

مركز جونز هوبكنز أرامكو 8:57 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يوفر أكثر من 45 وظيفة شاغرة

مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية 10:03 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية يعلن عن وظائف شاغرة

اقرأ أيضا

أمانة جدة
2:42 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

ضبط معمل يمارس أنشطة محظورة في جدة.. التفاصيل

قوى1
2:30 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

"قوى": لا يمكن نقل كفالة العامل في هذه الحالة

زواج ---
2:27 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

قرض الزواج .. هل الراتب يشمل دخل الزوجين أم أحدهما فقط ؟

وزارة التعليم
2:26 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام نور

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أهم 10
10:02 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في قاتلي زوجاتهما وإمكانية القبض على عاملة هاربة

بطارية السيارة
10:00 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

5 نصائح للحفاظ على بطارية السيارة في فصل الشتاء

وزارة المالية - الاصول العقارية
9:00 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات ورابط الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية 1445

منصة-بلدي
8:00 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة ورابط الاستعلام عن الشهادة الصحية عبر منصة "بلدي"

جواز السفر الجديد
7:09 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. إمكانية القبض على عاملة هاربة بعد تحديد مكانها

الاحوال المدنية
6:53 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

الأحوال المدنية توضح المستندات المطلوبة لتعديل المهنة