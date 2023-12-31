بدون خبرة.. وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الوظائف للجنسين حملة البكالوريوس (لا يشترط الخبرة لجميع الوظائف) حسب المسميات والتخصصات التالية:
وظائف هيئة المحتوى المحلي :
- محلل ذكاء الأعمال
- محلل البيانات
تخصصات وظائف هيئة المحتوى المحلي
- الاقتصاد
- نظم المعلومات
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- أو مايعادلهم
الشروط العامة لشغل الوظائف:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- لا يشترط الخبرة لجميع الوظائف.
نبذة عن هيئة المحتوى المحلي :
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية هيئة سعودية حكومية تم إنشاؤها في 27 ديسمبر 2018، وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية.
طريقة التقديم على الوظائف:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا