رواتب تنافسية وبدلات.. وظائف شاغرة بالخطوط الجوية في مختلف التخصصات

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أعلنت شركة الخطوط الجوية، عن طرح عدد من الوظائف "الإدارية والمالية والهندسية"، لحملة البكالوريوس للعمل في كل من مكة المكرمة وجدة على النحو التالي:





وظائف شاغرة بالخطوط الجوية في مختلف التخصصات



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