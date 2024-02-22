الخميس، 12 شعبان 1445 ، 22 فبراير 2024

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رواتب تنافسية وبدلات.. وظائف شاغرة بالخطوط الجوية في مختلف التخصصات

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شركة الخطوط الجوية
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أعلنت شركة الخطوط الجوية، عن طرح عدد من الوظائف "الإدارية والمالية والهندسية"، لحملة البكالوريوس للعمل في كل من مكة المكرمة وجدة على النحو التالي:اضافة اعلان

وظائف شاغرة بالخطوط الجوية في مختلف التخصصات

المسميات الوظيفية

1 - مركز مراقبة الصيانة.
2 - هندسة الطائرات وصيانتها.
3 - أخصائي التواصل الداخلي.
4 - أخصائي أول اتصال داخلي.
5 - أخصائي أول دعم التدريب.
6 - رئيس قسم تخطيط الأعمال والميزانية والتنبؤ.

التخصصات المطلوبة

- التعليم
- المالية
- المحاسبة
- إدارة الأعمال
- هندسة الطيران
- الموارد البشرية
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الميكانيكية
- أو ما يعادلهم.

المميزات

1 - بدل نقل.
2 - بدل سكن.
3 - راتب شهري تنافسي.
4 - تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين.
5 - قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عن طريق هذه الرابط (اضغط هنا).


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