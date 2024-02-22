رواتب تنافسية وبدلات.. وظائف شاغرة بالخطوط الجوية في مختلف التخصصات

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أعلنت
شركة الخطوط الجوية، عن طرح عدد من الوظائف "الإدارية والمالية والهندسية"،
لحملة البكالوريوس للعمل في كل من مكة المكرمة وجدة على النحو التالي:
وظائف شاغرة بالخطوط الجوية في مختلف التخصصات1 -
مركز مراقبة الصيانة.
المسميات
الوظيفية
2 - هندسة الطائرات وصيانتها.
3 - أخصائي التواصل الداخلي.
4 - أخصائي أول اتصال داخلي.
5 - أخصائي أول دعم التدريب.
6 - رئيس قسم تخطيط الأعمال والميزانية والتنبؤ.
التخصصات
المطلوبة-
التعليم
- المالية
- المحاسبة
- إدارة الأعمال
- هندسة الطيران
- الموارد البشرية
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الميكانيكية
- أو ما يعادلهم.
المميزات1 -
بدل نقل.
2 - بدل سكن.
3 - راتب شهري تنافسي.
4 - تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين.
5 - قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين.