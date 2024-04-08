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رواتب وبدل وتأمين.. أرامكو تطرح وظائف شاغرة لهؤلاء الخريجين

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شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير
أ أ
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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة "ياسرف"، في ينبع الصناعية عن توفر وظائف إدارية وهندسية، "تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة"، لحملة البكالوريوس حسب المسميات التالية:اضافة اعلان

أرامكو تطرح وظائف شاغرة لهؤلاء الخريجين

1 - مستشار العقود.
2 - مستشار الأداء.
3 - متخصص في العلاقات العامة.

التخصصات المطلوبة

- الهندسة
- التواصل
- إدارة الأعمال
- العلاقات العامة
- أو ما يعادلهم

مزايا العمل في شركة ياسرف

1 - بدل نقل.
2 - بدل سكن.
3 - مكافأة سنوية.
4 - بدل مواصلات.
5 - مرتبات تنافسية.
6 - برامج تدريب وتطوير.
7 - برنامج الادخار الوظيفي.
8 - برنامج لتمليك المساكن للمواطنين.
9 - تأمين طبي للموظف وأفراد أسرته ووالديه المعالين شرعًا.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على ها الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الشركة

و"ياسرف"، هو الاسم المختصر لشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة التي تأسست في سنة 2012م كمشروع مشترك بين أرامكو وعملاق صناعة التكرير في الصين والأكبر في آسيا شركة تشاينا بتروكيميكال كوربوريشن "سينوبك" لإنشاء مصفاة تحويل متكاملة تُعالج الزيت العربي الثقيل، وتبلغ حصة ملكية أرامكو في هذه المصفاة العملاقة 62.5% و 37.5% لشركة سينوبك.


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