رواتب وبدل وتأمين.. أرامكو تطرح وظائف شاغرة لهؤلاء الخريجين

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أعلنت
شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة "ياسرف"، في ينبع الصناعية عن
توفر وظائف إدارية وهندسية، "تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة"، لحملة
البكالوريوس حسب المسميات التالية:
أرامكو
تطرح وظائف شاغرة لهؤلاء الخريجين1 - مستشار العقود.
2 - مستشار الأداء.
3 - متخصص في العلاقات العامة.
التخصصات
المطلوبة-
الهندسة
- التواصل
- إدارة الأعمال
- العلاقات العامة
- أو ما يعادلهم
مزايا
العمل في شركة ياسرف1 -
بدل نقل.
2 - بدل سكن.
3 - مكافأة سنوية.
4 - بدل مواصلات.
5 - مرتبات تنافسية.
6 - برامج تدريب وتطوير.
7 - برنامج الادخار الوظيفي.
8 - برنامج لتمليك المساكن للمواطنين.
9 - تأمين طبي للموظف وأفراد أسرته ووالديه المعالين شرعًا.