بدون خبرة.. وظائف للمؤهلات العليا لدي الملاحة الجوية عبر منصة "وظفني الآن"

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أعلنت
شركة خدمات الملاحة الجوية "SANS"،
عن توفر فرص وظيفية شاغرة لحملة البكالوريوس بمسمى محلل علاقات الموظفين، وذلك عبر
موقعها الرسمي "بوابة التوظيف"، وفقًا للإعلان الرسمي على موقع الشركة.
فرص
عمل للمؤهلات العليا لدي الملاحة الجويةوأوضحت
أن فرص التوظيف متاحة في الملاحة الجوية السعودية، عبر منصة “وظفني الآن”، وأنه يمكن
الاطلاع على التفاصيل الكاملة وطريقة التقديم المحددة فيما يلي.
المهام
الوظيفية1- إدارة بيانات الموظفين:
- الحفاظ على سجلات الموظفين
- تسجيل حضور الموظفين اليومي
- معالجة جميع أنواع طلبات الإجازة وفقًا للسياسات
الحفاظ على وأرشفة جميع المستندات المتعلقة بالموظفين
- تنفيذ برامج علاقات الموظفين لضمان تحقيق الأهداف والمؤشرات الرئيسة للأداء ومستويات الخدمة المتفق عليها
2- إنهاء الخدمة:
- الحفاظ على وتحديث بيانات الموظفين في النظام
- تطوير وتحسين برنامج إنهاء الخدمة وتحسين التجربة العامة باستمرار
- ضمان تسليم موظف جميع الأصول والتصاريح الشركة، مثل الكمبيوتر المحمول، بطاقة هوية الموظف، تصاريح البوابة، تصريح مواقف السيارات، وما إلى ذلك إدخال البيانات
3- إدخال بيانات ملفات الموظفين الجدد:
- ضمان دقة واتساق جميع البيانات المتعلقة بالموارد البشرية لتوفير معلومات موثوقة ومحدثة لدعم عملية اتخاذ القرار إدارة الشكاوى والعلاقات
- التعامل مع شكاوى الموظفين لضمان معالجة مخاوف الموظفين من خلال القنوات المناسبة مع ضمان المعاملة العادلة والسرية
- معالجة حالات التحقيق لضمان تطبيق سياسات الشركة وقانون العمل وتسجيلها إدارة العمليات
المؤهلات
والخبرات- لا
يشترط الخبرة المسبقة
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال