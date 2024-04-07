الأحد، 28 رمضان 1445 ، 07 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بدون خبرة.. وظائف للمؤهلات العليا لدي الملاحة الجوية عبر منصة "وظفني الآن"

WhatsApp-Image-2023-10-10-at-10.21.22-AM
شركة خدمات الملاحة الجوية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية "SANS"، عن توفر فرص وظيفية شاغرة لحملة البكالوريوس بمسمى محلل علاقات الموظفين، وذلك عبر موقعها الرسمي "بوابة التوظيف"، وفقًا للإعلان الرسمي على موقع الشركة.اضافة اعلان

فرص عمل للمؤهلات العليا لدي الملاحة الجوية

وأوضحت أن فرص التوظيف متاحة في الملاحة الجوية السعودية، عبر منصة “وظفني الآن”، وأنه يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة وطريقة التقديم المحددة فيما يلي.

المهام الوظيفية

1-  إدارة بيانات الموظفين:
- الحفاظ على سجلات الموظفين
- تسجيل حضور الموظفين اليومي
- معالجة جميع أنواع طلبات الإجازة وفقًا للسياسات
الحفاظ على وأرشفة جميع المستندات المتعلقة بالموظفين
- تنفيذ برامج علاقات الموظفين لضمان تحقيق الأهداف والمؤشرات الرئيسة للأداء ومستويات الخدمة المتفق عليها


2- إنهاء الخدمة:
- الحفاظ على وتحديث بيانات الموظفين في النظام
- تطوير وتحسين برنامج إنهاء الخدمة وتحسين التجربة العامة باستمرار
- ضمان تسليم موظف جميع الأصول والتصاريح الشركة، مثل الكمبيوتر المحمول، بطاقة هوية الموظف، تصاريح البوابة، تصريح مواقف السيارات، وما إلى ذلك إدخال البيانات
3- إدخال بيانات ملفات الموظفين الجدد:
- ضمان دقة واتساق جميع البيانات المتعلقة بالموارد البشرية لتوفير معلومات موثوقة ومحدثة لدعم عملية اتخاذ القرار إدارة الشكاوى والعلاقات
- التعامل مع شكاوى الموظفين لضمان معالجة مخاوف الموظفين من خلال القنوات المناسبة مع ضمان المعاملة العادلة والسرية
- معالجة حالات التحقيق لضمان تطبيق سياسات الشركة وقانون العمل وتسجيلها إدارة العمليات

المؤهلات والخبرات

- لا يشترط الخبرة المسبقة
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال

طريقة التقديم

وأكدت الشركة أن التقديم متاح من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

عاجل.. أسكن في شقة منفصلة بمنزل والدي هل لابد من عقد إيجار للحصول على حساب المواطن؟

عاجل.. نقل خدمات العمالة المنزلية من فرد لآخر.. توضيح مهم من مساند

التأمينات تعتزم تعديل لائحة التسجيل والاشتراكات.. التفاصيل

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعلن عن وظائف شاغرة

عاجل.. للمواطنين فقط.. الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سدايا 3:04 م الأحد، 07 أبريل 2024

سارع بالتقديم.. "سدايا" تطرح 294 وظيفة متنوعة لهؤلاء الخريجين

images 1:39 م الأحد، 07 أبريل 2024

بشرى من مركز دعم اتخاذ القرار بالديوان الملكي لهؤلاء.. جهزوا أوراقكم فورًا

977ef15c48c9ad521f30d771684acae0 4:44 م الأربعاء، 13 مارس 2024

سارع بالتقديم.. الإعلان عن وظائف شاغرة في البريد لهؤلاء الخريجين

ee19985b-510c-4275-a259-bba586782424 2:01 ص الخميس، 14 مارس 2024

راتب تنافسي.. الخطوط الجوية تطرح وظائف شاغرة بتأمين طبي شامل ومزايا أخرى