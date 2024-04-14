سارع بالتقديم.. صندوق التنمية الوطني يطرح وظائف شاغرة لهؤلاء

أعلن
صندوق التنمية الوطني "صندوق حكومي"، عن طرح عدد من الوظائف "الإدارية
والمالية والتقنية"، لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات
التالية:
1 - مساعد تنفيذي.
2 - خبير مراقبة الأموال.
3 - مدير تخطيط الصناديق.
4 - خبير الاقتصاد القياسي.
5 - مسؤول مشروع المبادرة.
6 - مسؤول إدارة محفظة الأصول.
7 - مساعد عمليات الأمن السيبراني.
8 - مدير مشتريات الخدمات التقنية والتشغيلية.
التخصصات
المطلوبة-
العلوم
- المالية
- الاقتصاد
- الهندسة
- علوم الحاسب
- إدارة الأعمال
- تقنية المعلومات
- العلوم الاكتوارية
- إدارة سلاسل الإمداد
- أو ما يعادلهم.