الأحد، 05 شوال 1445 ، 14 أبريل 2024

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سارع بالتقديم.. صندوق التنمية الوطني يطرح وظائف شاغرة لهؤلاء

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صندوق التنمية الوطني
أ أ
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أعلن صندوق التنمية الوطني "صندوق حكومي"، عن طرح عدد من الوظائف "الإدارية والمالية والتقنية"، لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان
1 - مساعد تنفيذي.
2 - خبير مراقبة الأموال.
3 - مدير تخطيط الصناديق.
4 - خبير الاقتصاد القياسي.
5 - مسؤول مشروع المبادرة.
6 - مسؤول إدارة محفظة الأصول.
7 - مساعد عمليات الأمن السيبراني.
8 - مدير مشتريات الخدمات التقنية والتشغيلية.

التخصصات المطلوبة

- العلوم
- المالية
- الاقتصاد
- الهندسة
- علوم الحاسب
- إدارة الأعمال
- تقنية المعلومات
- العلوم الاكتوارية
- إدارة سلاسل الإمداد
- أو ما يعادلهم.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الصندوق

وتأسس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/13) بتاريخ 1439/01/13هـ، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية، لتكون محققةً للغايات المنشودة من إنشائها، ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية 2030.


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