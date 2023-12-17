بالخطوات.. كيف تستعلم عن عدم أهلية الضمان الاجتماعي؟

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطوات الاستعلام عن سبب عدم أهلية الضمان الاجتماعي.

وحددت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس"، الخطوات في الآتي: اضافة اعلان

الدخول إلى المنصة الإلكترونية من هنا:

الدخول على ايقونة برامج الدعم الخاصة بي

اختيار برنامج الضمان الاجتماعي

استعراض تفاصيل الطلب ( الأهلية والاستحقاق)

استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية



أهلاً بك

يمكنك معرفة سبب عدم الأهلية عبر المنصة الإلكترونية : https://t.co/bIA7O1ot8U

بالدخول على ايقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج الضمان الاجتماعي وإستعراض تفاصيل الطلب ( الأهلية والاستحقاق ) واستعراض (تفاصيل) دورة الأهلية

،، شاكرين لك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) December 16, 2023

خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



معاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



ما هي طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟



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