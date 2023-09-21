الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكنك من التسجيل في الزكاة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الخميس، خطوات تُمكنك من التسجيل في الزكاة.

خطوات تُمكنك من التسجيل في الزكاةاضافة اعلان

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها لتسهيل خطوات التسجيل، ويخضع للزكاة كل نشاط يقصد به الكسب من مال أو عمل.
وأضافت أنه عند تسجيل المنشأة في وزارة التجارة، يتم إنشاء رقم مميز (TIN)، وفور إنشائه يتعين على المكلَّف تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للزكاة والدخل لاستكمال التسجيل الأولي، وبعد انتهاء العملية مباشرة، سيتم التسجيل تلقائيًا في خدمات الزكاة.

الخطوات

1 - أكمل التسجيل لدى وزارة التجارة.
2 - سوف تتلقى رسالة قصيرة أو بريد إلكتروني يتضمن بيانات تسجيل الدخول إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل.
3 - سجّل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للزكاة والدخل ( اضغط هنا ).
4 - انتقل إلى "الزكاة وضريبة الدخل"
5 - أكمل المتطلب الأول بعد تسجيل الدخول، وهو نموذج تسجيل الزكاة/ ضريبة الدخل.
6 - سوف تتلقى إخطاراً عند اكتمال الطلب.

شروط استخدام الخدمة

1 - تسجيل المنشأة في وزارة التجارة.
2 - عقد تأسيس المنشأة "للشركات فقط".

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