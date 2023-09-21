خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكنك من التسجيل في الزكاة

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الخميس، خطوات تُمكنك من التسجيل في الزكاة.





خطوات تُمكنك من التسجيل في الزكاة اضافة اعلان



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