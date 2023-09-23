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صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة اليوم.. 6 خطوات لتقييم خدمات الأجهزة العامة عبر منصة وطني

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تقييم خدمات الأجهزة العامة عبر منصة وطني
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تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم السبت، خطوات لتقييم خدمات الأجهزة العامة عبر منصة وطني.
المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، أن منصة وطني تُمَكِن المواطن والمقيم والزائر، من تقييم خدمات الأجهزة العامة.اضافة اعلان
 ومشاركة الآراء والملاحظات عن مستوى الخدمة، حيث يرتبط التقييم بلوحة مؤشرات تعرض للمسؤلين وصناع القرار لتحسين جودة الخدمات الحكومية.

* الخطوات:

1 - حمّل التطبيق من متجر التطبيقات آبل أو أندرويد.
2 - سجّل الدخول برقم الجوالِ.
3 - اختر القطاع المطلوب.
4 - اختر مركز الخدمة المطلوب.
5 - اختر الخدمة المراد تقييمها.
6 - نفذ التقييم.

شروط استخدام منصة وطني

وتمتاز منصة وطني بأن جميع المواطنين داخل المملكة يمكنهم تقييم خدمات الأجهزة العامة بدون أي شروط فقط عليهم تحميل التطبيق وتسجيل الدخول بواسطة رقم الهاتف المحمول الخاص بهم.

المهام التي تقوم بها منصة وطني

1 - تملك منصة وطني التابعة لوزارة الحج والعمرة بالمملكة العديد من المهام التي تحرص على القيام بها على أكمل وجه ومنها:
2 - تعمل على تحديد المؤشرات وأدوات القياس التي تمكنها من تقييم أداء الجهاز والعمل على تطويره بشكل مستمر.
3 - إعداد التقارير المستمرة التي تشمل على أداء الوكالات والتي يمكن استخدامها لتحسين الأداء الحكومي.
4 - قياس جودة الخدمة مما يمكنها من تحسين وتطوير الخدمات الحكومية.
5 - تدعم العديد من الجهات في تنفيذ الأهداف والاستراتيجيات الخاصة بها لتحقيق أهدافها.
6 - تحديد المخاطر والصعوبات التي تواجه الجهات في تحقيق أهدافها لتقديم خدمة مميزة ومساعدتها في إيجاد الحلول المناسبة.
7 - العمل على نشر مفهوم القياس والتقييم وتحسين أداء الأجهزة وقدرتها في هذا المجال.

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