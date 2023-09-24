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صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة اليوم.. 10 خطوات لطلب اعتماد الشركات والمؤسسات في بوابة "سلامة"

الدفاع-المدني
الدفاع المدني
أ أ
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تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الأحد، خطوات تقديم طلب اعتماد الشركات والمؤسسات في بوابة "سلامة".

التسجيل واستقبال طلبات العملاءاضافة اعلان

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها بوابة سلامة التابعة للدفاع المدني لشركات السلامة والمصاعد للتسجيل واستقبال طلبات العملاء، ورفع عقود الصيانة وشهادة انتهاء التركيبات.
 كما توفر البوابة أيضا لصاحب المنشأة التجارية إمكانية البحث بسهولة عن جميع شركات ومؤسسات السلامة والمصاعد المعتمدة في المملكة.


* الخطوات:

1 - تفضل بزيارة بوابة سلامة التابعة للدفاع المدني.
2 - اضغط على "مستخدم جديد".
3 - اضغط على "التسجيل كمنشأة سلامة أو مصاعد".
4 - أدخل معلومات المنشأة.
5 - أدخل معلومات مستخدم الحساب.
6 - أرفق المستندات المطلوبة.
7 - اضغط على "إرسال طلب التسجيل".
8 - سوف يصلك بريد إلكتروني لتفعيل الحساب.
9 - بعد التفعيل، سيقوم الدفاع المدني بمراجعة طلبك.
10 - سوف تصلك رسالة نصية على الهاتف المسجل بالموافقة على طلبك.

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