خدمة اليوم.. 8 خطوات لتعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الأربعاء، أهم الخطوات اللازمة لتعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة. اضافة اعلان

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن هذه الخدمة الإلكترونية يمكن من خلالها إجراء تعديلات على تفاصيل التسجيل في القيمة المضافة، بما في ذلك البيانات المالية.





الخطوات

