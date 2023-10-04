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صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة اليوم.. 8 خطوات لتعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة

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ضريبة القيمة المضافة
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الأربعاء، أهم الخطوات اللازمة لتعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة.اضافة اعلان
وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن هذه الخدمة الإلكترونية يمكن من خلالها إجراء تعديلات على تفاصيل التسجيل في القيمة المضافة، بما في ذلك البيانات المالية.

الخطوات

1 - شروط استخدام الخدمة.
2 - المستندات المطلوبة.
3 - سجل الدخول على البوابة الإلكترونية للهيئة.
4 - انتقل إلى تبويب الضرائب الغير مباشرة "ضريبة القيمة المضافة".
5 - انتقل إلى "تعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة".
6 - اختر البيانات التي ترغب في تعديلها وقم بإرفاق الوثائق:
- بيانات المساهمين.
- البيانات المالية.
7 - قم بإضافة تحديث منفذ أو تصاريح.
8 - حفظ التغييرات.

شروط استخدام الخدمة
- تقديم طلب تعديل التسجيل مع ذكر الأسباب.

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