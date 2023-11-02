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صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة اليوم.. 7 خطوات لتقديم شكاوى الإنترنت والهاتف المصرفي

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شكاوى النت والهواتف
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الخميس، خطوات لتقديم شكاوى الإنترنت والهاتف المصرفي.

خطوات لتقديم شكاوى الإنترنت والهاتف المصرفياضافة اعلان

وأوضح البنك المركزي، أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن المستفيد من تقديم شكاوى الإنترنت والهاتف المصرفي المختلفة.

الخطوات

1 - تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.
2 - اضغط على قائمة خدمات الظاهرة أعلى الصفحة الرئيسة.
3 - اختر من قائمة الخدمات "شكاوى".
4 - ستظهر لك صفحة جديدة تحتوى على الشكاوى المختلفة في القائمة (ب).
5 - اختر شكاوى الإنترنت والهاتف المصرفي واضغط عليها.
6 - سينقلك الموقع لبوابة ساما تفضل بتسجيل البيانات المطلوبة.
7 - بعد الانتهاء من تسجيل الدخول، تفضل بتقديم الشكوى.

الخدمة متاحة للجميع

وأكد البنك أنه يمكن لعملاء البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل تقديم شكوى للبنك المركزي من خلال إدارة حماية العملاء.

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