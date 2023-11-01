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صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة اليوم.. 6 خطوات لتقديم طلب تمديد تأشيرة الزيارة

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الجوازات
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تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الأربعاء، أهم الخطوات اللازمة لتقديم طلب تمديد تأشيرة الزيارة.

خطوات لتقديم طلب تمديد تأشيرة الزيارةاضافة اعلان

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن هذه الخدمة الإلكترونية تُمكّن الأفراد المقيمين من طلب تمديد تأشيرة الزيارة للاستفادة من البقاء بالمملكة.

الخطوات

1 - سجل الدخول في منصة أبشر.
2 - اختر خدمات الجوازات من قائمة الخدمات الإلكترونية.
3 - اختر الخدمة "تمديد تأشيرة زيارة".
4 - أدخل البيانات والمرفقات المطلوبة.
5 - سدد الرسوم.
6 - قدم طلبك.

يأتي هذا في وقت جدَّدت فيه المملكة ترحيبها بالزوار من كل أنحاء العالم، مؤكدة أهمية إعلان وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الحج والعمرة، والجهات ذات العلاقة عن إتاحة تأشيرة الزيارة "إلكترونيًّا" لثماني دول جديدة، هي:

"ألبانيا، وأذربيجان، وجورجيا، وقيرغرستان، والمالديف، وجنوب إفريقيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان"، ليصبح بذلك إجمالي الدول المؤهلة لتأشيرة الزيارة 57 دولة.

ومنذ إطلاق المملكة تأشيرةَ الزيارة في شهر سبتمبر من العام 2019م لغرض السياحة، أو أداء العمرة خارج موسم الحج، أو حضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، جذبت المملكة ملايين الزوار ودفعت عجلة نمو القطاع إلى آفاق غير مسبوقة؛ حيث استقبلت المملكة 93.5 مليون زيارة في العام 2022م.

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