خدمة اليوم.. 6 خطوات للحصول على شهادة الزكاة أو الضريبة

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تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الأحد، خطوات للحصول على شهادة الزكاة أو الضريبة.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن هذه الخدمة الإلكترونية تتيح لك تقديم طلب الحصول على شهادة الزكاة أو الضريبة دون الحاجة لمراجعة الجهة. اضافة اعلان





الخطوات



شروط استخدام الخدمة

