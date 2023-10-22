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صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة اليوم.. 6 خطوات للحصول على شهادة الزكاة أو الضريبة

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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الأحد، خطوات للحصول على شهادة الزكاة أو الضريبة.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن هذه الخدمة الإلكترونية تتيح لك تقديم طلب الحصول على شهادة الزكاة أو الضريبة دون الحاجة لمراجعة الجهة.اضافة اعلان

الخطوات

1 - تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للهيئة عبر هذا الرابط.
2 - الانتقال إلى تبويب الزكاة والضريبة والجمارك.
3 - تحديد طلب للحصول على شهادة.
4 - تحديد طلب جديد.
5 - تعبئة النموذج.
6 - سيصلك إشعار بالشهادة.

شروط استخدام الخدمة

1 - لا توجد أي التزامات حالية.
2 - عدم وجود حالات تقديم إقرارات أو مدفوعات متأخرة.

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