خدمة اليوم.. 8 خطوات لإثبات سكن العمالة

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية، لقرائها الكرام، اليوم الأربعاء، أهم الخطوات اللازمة والمطلوبة لإثبات سكن العمالة.

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خطوات لإثبات سكن العمالة



الخطوات



توثيق عقد إيجار شقة عن طريق أبشر



وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن هذه الخدمة تتيح لأصحاب الشركات أو "مفوضيهم"، إثبات سكن العمالة التي لديهم، عبر هذه الخطوات:1 - اذهب إلى منصة السكن الجماعي.2 - اضغط على "تسجيل الدخول" وسجل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.3 - تُعرض لك المنشآت التي تم التفويض عليها، اضغط على "الإجراءات".4 - اختر نوع السكن.5 - اضغط على زر "تعريف سكن" ليتم إضافة بيانات العقار والوحدات.6 - بعد إدخال بيانات العقار، اضغط على "إنشاء وحدة سكنية"، ومن ثم على "تنفيذ" بعد اكتمال البيانات.7 - من قائمة العقارات اختر العقار، ومن ثم اضغط على "التسكين".8 - اضغط على "تنفيذ".وبينت أنه يمكن توثيق عقد إيجار الشّقة عبر منصة أبشر الإلكترونيّة، حيث يُمكنكم توثيق العقد بكلّ سهولة ويسر عبر عدد من الوسطاء العقاريين المعتمدين في مختلف مناطق المملكة، لإتمام إجراءات التوثيق.