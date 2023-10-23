خدمة اليوم.. 4 خطوات لنشر بيانات محاضر الحجز على الأموال

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تقدم
صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، أهم الخطوات اللازمة لنشر بيانات محاضر
الحجز على الأموال.
خطوات لنشر بيانات محاضر الحجز على الأموالوزارة العدل، خدمة إلكترونية تقدمها
وزارة العدل تمكن المستفيد من نشر بيانات محاضر الحجز على الأموال المتعلقة بأعمال
الحجز والتنفيذ على البوابة الإلكترونية.
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الخطوات:
1 - شروط استخدام الخدمة.
2 - قم بزيارة بوابة وزارة العدل.
3 - اختر الخدمات الإلكترونية.
4 - اختر خدمة "طلبات محاضر الحجز على الأموال".
5 - اختر خدمة "نشر بيانات التنفيذ".
ترجمة 500 ألف جلسة قضائية عن بُعد
أعلنت وزارة العدل عن ترجمة أكثر من 500 ألف جلسة قضائية
عن بُعد عبر مركز الترجمة الموحد، وذلك منذ إطلاقه.
فيما بلغ عدد الجلسات المترجمة خلال العام الجاري 2023 أكثر من 72 ألف جلسة.
وقالت الوزارة إن المركز يمكّن غير الناطقين باللغة العربية من إمكانية المرافعة والتحدث بغض النظر عن الحواجز اللغوية أثناء الجلسة القضائية من خلال 64 مترجماً لـ47 لغة أجنبية.
وأشارت إلى أن المركز مزود بتقنيات متطورة؛ حيث تجري الترجمة عن بعد بالصوت والصورة وبسرية تامة عبر نظام التقاضي الإلكتروني من خلال الربط بين المركز والمحكمة والسجون.