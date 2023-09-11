خدمة اليوم.. 5 خطوات للاستعلام عن بيانات السجل التجاري

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تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، الخطوات المطلوبة واللازمة للاستعلام عن بيانات السجل التجاري.





الإطلاع على البيانات التجارية اضافة اعلان



تفاصيل السجلات الفرعية



الخطوات



وأوضحت وزارة التجارة، أن هذه الخدمة تتيح للمستخدمين الاطلاع على البيانات التجارية من خلال البحث برقم أو اسم السجل التجاري.كما تتيح للمستخدمين إمكانية البحث بالنشاط التجاري أو الكيان التجاري أو من خلال تحديد المدينة.ومن خلال محرك البحث يتمكن مستخدم الخدمة من الاطلاع على معلومات السجل التجاري من حالة السجل, رأس المال, الهاتف المسجل تاريخ إصدار وانتهاء السجل بالإضافة إلى تفاصيل السجلات الفرعية.1 - الضغط على ابدأ الخدمة.2 - إدخال المعلومات المطلوبة.3 - تسجيل الدخول على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني.4 - الضغط على أيقونة الاستعلام عن بيانات السجل التجاري.5 - إدخال رقم أو اسم السجل التجاري والضغط على بحث.