خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكّن المتقاعد من تسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل

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تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الأربعاء، خطوات تمكين المتقاعد من تسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن هذه الخدمة تتيح الإمكانية للمتقاعد بأن يقوم بتسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل في القطاع الحكومي "مدني – عسكري" بعد استلام معاش تقاعدي واحد على الأقل.





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