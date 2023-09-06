خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكّن المتقاعد من تسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل

تقدم
صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الأربعاء، خطوات تمكين المتقاعد من تسجيل تاريخ وبيانات
العودة إلى العمل.
وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن هذه الخدمة تتيح الإمكانية للمتقاعد بأن يقوم بتسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل في القطاع الحكومي "مدني – عسكري" بعد استلام معاش تقاعدي واحد على الأقل.
الخطوات1 -
الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو التطبيق.
2 - الانتقال إلى قسم "الخدمات".
3 - اختيار "خدمات الأفراد".
4 - اختيار "التقاعد العسكري والمدني".
5 - النقر على أيقونة "أخطار العودة للعمل" من قائمة الطلبات.
6 - إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.
خدمة
العملاءوأشارت
"خدمة العملاء" إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل
اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:00 مساءً.
وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم "8001243344"، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.