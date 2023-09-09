خدمة اليوم.. 3 خطوات للتحقق من نتيجة الفحص الطبي للعمالة الوافدة

تقدم
صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم السبت، خطوات خدمة للتحقق من نتيجة الفحص الطبي للعمالة الوافدة.
وأوضحا وزارة الصحة، أن هذه الخدمة تتيح للوافدين الجدد للمملكة للتحقق من نتيجة الفحص الطبي الذي تم داخل المملكة وأُرسِلَت النتيجة عبر البرنامج الإلكتروني المعتمد "إفادة" إلى الجوازات.
* الخطوات:1 - الدخول على الخدمة.
2 - إدخال رقم الحدود أو رقم الإقامة.
3 - إتباع الإرشادات الموضحة بالموقع.
* شروط استخدام الخدمة:- أن يكون المستفيدُ من العمالة الوافدة بالمملكة وأُجْرِي
له فحصٌ طبي بأحد المراكز المصرح لها بغرض استخراج أو تجديد الإقامة.
* المستندات المطلوبة:- رقم الحدود أو رقم الإقامة:
* خدمة
العملاء:وأشارت
"خدمة العملاء" إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل
اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.
وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم "011 212 5555 - 937"، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.