خدمة اليوم.. 3 خطوات للتحقق من نتيجة الفحص الطبي للعمالة الوافدة

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تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم السبت، خطوات خدمة للتحقق من نتيجة الفحص الطبي للعمالة الوافدة.



وأوضحا وزارة الصحة، أن هذه الخدمة تتيح للوافدين الجدد للمملكة للتحقق من نتيجة الفحص الطبي الذي تم داخل المملكة وأُرسِلَت النتيجة عبر البرنامج الإلكتروني المعتمد "إفادة" إلى الجوازات. اضافة اعلان





* الخطوات:



* شروط استخدام الخدمة:



* المستندات المطلوبة:



* خدمة العملاء:

