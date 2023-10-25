خدمة اليوم.. 4 خطوات للاطلاع على الخريطة التفاعلية للصحة

أ أ

تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الأربعاء، أهم الخطوات اللازمة للاطلاع على الخريطة التفاعلية للصحة. اضافة اعلان



وأوضحت وزارة الصحة، أن هذه الخدمة الإلكترونية سهلة الاستخدام، وتوفر للزوار مجموعة واسعة من المعلومات والمواقع المتعلقة بجميع مرافق الرعاية الصحية داخل المملكة، بما في ذلك المستشفيات والمختبرات والصيدليات ومراكز الهلال الأحمر.





* الخطوات



أوقات العمل الرسمية بالمستشفيات



1 - قم بزيارة موقع وزارة الصحة.2 - حدد صفحة "الخريطة التفاعلية" في شريط علامة التبويب الرئيسي.3 - اختر الطريقة التي ترغب في عرض المؤسسات بها "إما على شكل قائمة أو على خريطة".4 - اختر فئة المؤسسات التي ترغب في العثور عليها.وبينت العمل في العيادات الخارجية، وغيرها من الأقسام الأخرى يكون بنظام الدوام الواحد من الأحد إلى الخميس، من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 17 مساءً.

ويتم تغطية العمل بقية اليوم ويوميِّ الجمعة والسبت في الأقسام التي يُتطلب وجودها بعد ساعات العمل وفقًا لجداول المناوبات الذي تعده إدارة المستشفى.





أوقات العمل الرسمية بمراكز الرعاية الصحية:



- تعمل مراكز الرعاية الصحية الأولية: من الساعة 8:00 ص إلى الساعة 16:00م.- تعمل مراكز الرعاية الصحية العاجلة والدوام الممتد: من الساعة 8:00 ص إلى الساعة 12:00 ص.- تعمل مراكز الرعاية الصحية المناوبة 16 ساعة، والمناوبة ٢٤ ساعة من بعد الساعة 16:00 مساءً طوال أيام الأسبوع، ما عدا يومي الجمعة والسبت؛ حيث يبدأ العمل من الساعة ٨ صباحًا.