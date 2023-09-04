خدمة اليوم.. 4 خطوات للاستعلام عن وصول ومغادرة الرحلات بمطار الملك عبد العزيز الدولي

أ أ

تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، خطوات الاستعلام عن وصول ومغادرة الرحلات بمطار الملك عبد العزيز الدولي.



وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أن هذه الخدمة الإلكترونية يتيحها مطار الملك عبد العزيز الدولي للمسافرين لمعرفة مواعيد وصول الرحلات إلى المطار ومغادرتها منه.





الخطوات



خدمة العملاء



1 - اذهب إلى الموقع الإلكتروني لمطار الملك عبد العزيز الدولي.2 - من القائمة الموجودة بالجزء العلوي من الصفحة، اضغط على "الرحلات".3 - من القائمة المنسدلة اختر "الوصول" أو "المغادرة" .4 - يظهر لك جدول بالرحلات المغادرة أو القادمة حسب اختيارك.وأشارت "خدمة العملاء" إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم "8001168888 - 00966112682763"، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.