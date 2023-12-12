حقيقة تقديم "التأمينات"دعم لرواتب المواطنين المشتركين في المنشآت

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تفاعل حساب العناية بالعملاء، التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع سؤال إحدى المواطنات حول تقديم دعم لرواتب المشتركين في المنشآت.





دعم لرواتب المشتركين اضافة اعلان



الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية



الخطوات



المستندات المطلوبة



وقالت المواطنة :" أنا توظفت وسجلوني في التأمينات ولي شهر وعشرين يوم ومانزلي التأمينات كيف كذا؟.. كيف طيب هم يعطوني راتب ١٠٠٠ ريال وقالو اذا مانزلت لك التامينات نعطيك ٥٠٠ زيادة".ورد الحساب عبر منصة "إكس"، قائلاً: :"عفواً المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية لا تقدم دعم لرواتب المشتركين السعوديين في المنشآت".وفي وقت سابق، حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الشروط التي تمنع الوريث من الحصول على معاش نظام التأمينات.وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يحق للوريثة/ الوريث، المستحق في نظام التأمينات الاجتماعية الجمع بين أجره من العمل ونصيبه من المعاش في حدود 3000 ريال".وتتيح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية للوريثة "المرأة" أو الحالة التعليمية (للورثة الشباب من الذكور بسن 21 - 26 سنة) أو الحالة الصحية (للوريث العاجز) أو الحالة الوظيفية، وذلك للحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.وفيما يلي الخطوات:- الدخول على الخدمة بالنقر على زر "ابدأ الخدمة"- الدخول على تعبئة النموذج الالكتروني.- إدخال رقم هوية المتوفى وهوية الوريث المراد تعديله ورقم الجوال المسجل في أبشر، ثم الضغط على "التالي".- يتم عرض بيانات المتوفى والوريث وتفاصيل العنوان.- يتم اختيار أحد أسباب التعديل.- في حال كان سبب التعديل (يتيمة الأبوين، الوريث طالب، بلوغ السن، الوريث عاجز) يتم رفع المستندات المطلوبة.- في حال كان سبب التعديل موظفة حكومية يتم تعبئة تاريخ الالتحاق بالعمل الحكومي ورفع مستند تفاصيل الالتحاق بالعمل.- في حال كان السبب الزواج فيتم إرجاع تواريخ الزواج من مركز المعلومات الوطني بصيغة: سنة/يوم/شهر.- الموافقة على الإقرار، ثم الضغط على "إرسال.- إرفاق مستند إثبات الدراسة للوريث الطالب من 21 سنة إلى 26 سنة.- إرفاق شهادة التخرج أو طي القيد للوريث الابن الذي ترك الدراسة.- إرفاق التقارير الطبية للوريث العاجز.- إرفاق صورة قرار ترك/التحاق العمل الحكومي للوريثة.