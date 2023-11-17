"التأمينات" تحدد شرط عاجل لصرف التعويض في إصابات العمل

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شرط صرف مبلغ التعويض في إصابة العمل.

وقالت في ردها على استفسار بهذا الخصوص عبر حسابها في منصة "إكس": "في حال تم اعتماد تعويض الإصابة نأمل منك توثيق الحساب البنكي الآيبان من خلال حسابك الشخصي في التأمينات أون لاين ليتم تحويل مبلغ التعويض". اضافة اعلان

وأضافت: "ولمعرفة منافع الأخطار المهنية يمكنك زيارة الرابط : (اضغط هنا)".



حياك الله,

في حال تم اعتماد تعويض الإصابة نأمل منك توثيق الحساب البنكي الآيبان من خلال حسابك الشخصي في التأمينات أون لاين ليتم تحويل مبلغ التعويض. ولمعرفة منافع الأخطار المهنية يمكنك زيارة الرابط :https://t.co/alIWGgn51e

نسعد بخدمتك pic.twitter.com/m1cmtofwdF — العناية بالعملاء (@GosiCare) November 17, 2023

حالات إصابات العمل وطرق الإبلاغ عنها



وفيما يلي حالات إصابات العمل وطرق الإبلاغ عنها:كشفت التأمينات عن الحالات التي ينطبق عليها إصابة العمل، وهي:. الحادث الذي يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه.. الحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى مقر عمله أو العكس، أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه والعكس، أو إلى المسجد والعكس.. الحادث الذي يقع أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.– تعد إصابات عمل الأمراض التي يثبت أن سببها العمل، كما تعد بالوصف ذاته الأمراض المهنية المحددة وفق الأصول المنصوص عليها في الفقرة التالية. ويعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الإصابة.– تحدد الأمراض المهنية بموجب جدول يصدره مجلس الإدارة ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك.وتحدد اللائحة المُدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض حتى يعد مهنيًا، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن ممارسة عمل أو مهنة مما قد حدد في الجدول.وتبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المقررة بموجب هذا النظام ابتداءً من تاريخ توقف المشترك عن العمل أو المهنة.