هل نفقة أبناء المطلقة تحسب من الدخل الشهري في حساب المواطن؟

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رد حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، على سؤال من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن احتساب نفقة أبناء المطلقة وهل يكون من ضمن الدخل الشهري في البرنامج.





نفقة أبناء المطلقة في حساب المواطن:



استفادة الأبناء من حساب المواطن عقب انفصال الأبوين:



وجود الأبناء مع طليقة الزوج في حساب المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج يقول فيه :" هل نفقة أبناء المطلقة تحسب من الدخل؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين :"حياك الله.. لا يتم الإفصاح عن النفقة من ضمن الدخل.. نسعد بخدمتك".كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين، مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يستوضح عن كيفية استفادة الأبناء في حال انفصال الوالدين وزواج الأم.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"إذا كان الوالدان منفصلان والأولاد في حضانة الأم ويصرف لهم حساب المواطن بعد زواج الأم..هل يصرف لهم أو يضيفهم الأب معه؟".وجاء الرد :"أهلا بك.. في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم "متزوجة" بإمكانها إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" بصلة قرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة "صك ولاية أو إثبات احتضان" .أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين، مع استفسار من قبل مواطن يطلب التوضيح بشأن صرف الدعم لأبنائه مع طليقته، بالرغم من أنه هو من يقوم بالنفقة على أبنائه.وكان أحد المواطنين قد أرسل يقول : "طليقتي تأخذ مني نفقة الأولاد شهرياً بصك رسمي وكمان سجلت الأولاد عندها في حساب المواطن مو معقول أنا اللي أنفق على الأولاد وهي تأخذ الدعم من الدولة.. إيش الحل؟".وجاء الرد :" بإمكانك إضافة الأبناء لديك كتابعين وفي حال تم إرفاق المستندات المطلوبة من قبل الأم ( صك ولاية أو إثبات احتضان ) وتمت الموافقة عليها سيصبح التابعين مؤهلين لدى الأم ".