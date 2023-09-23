توضيح مهم من حساب المواطن بشأن تأثر الدعم بوجود سائق خاص

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على سؤال أحد المواطنين حول تعارض وجود سائق خاص مع استحقاق حساب المواطن.



وجود العمالة لا يؤثر

ورد الحساب موضحًا أن :"وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم حساب المواطن، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار " دخل الاسرة وعدد افرادها واعمارهم ".

وتابع :" ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa".

وفي وقت سابق، رد حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على سؤال أحد المستفيدين بشأن البرنامج وما إذا كان مستمرا أم لا ؟



هل حساب المواطن مستمر؟



وتسائل أحد المستفيدين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماي "x" قائلا: "هل حساب المواطن مازال مستمر ؟".



وردا على ذلك، أضاف حساب خدمة المستفيدين: "البرنامج لا يزال قائما علماً بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير".



حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.



المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.

– معلومات عن العمل والراتب.

– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.



خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:

الدخول على موقع حساب المواطن.

يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:

-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.

تسجيل الدخول للموقع:

سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.

-تغيير كلمة المرور

يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.

-إدخال البيانات

يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:

بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.

-رفع الوثائق المطلوبة

ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".

-التأكد ومراجعة البيانات

بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.

اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها. اضافة اعلان