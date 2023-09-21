عند حذفه بالخطأ.. بهذه الطريقة يمكنك استرجاع حساب المواطن

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار وجه له من قبل أحد المواطنين لأجل استرجاع حسابه بعد حذفه بطريق الخطأ.







حذف حساب المواطن: اضافة اعلان



حذف الزوجة في حساب المواطن:



وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا حول كيفية استرجاع حسابه في دعم المواطن بعد حذفه قائلا :" السلام عليكم، .. حذفت حساب المواطن بالغلط.. كيف ممكن أسترجعه؟ ".وجاء الرد : " وعليكم السلام ، في حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور30 يوم من حذف الحساب من خلال الرابط التالي http://Portal.ca.gov.sa عن طريق (تسجيل جديد – تفاصيل الطلب – تعبئة البيانات- وتقديم الطلب) " .وفي وقت سابق حذّر حساب خدمة المستفيدين من حذف الزوجة من حساب رب الأسرة، لتأثير ذلك على استحقاق الدعم.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" هل يمكني حذف التابعين والزوجة من حساب رب الأسرة؟".وجاء الرد :" بإمكان رب الأسرة حذف التابعين باستثناء الزوجة حتى لا يؤثر على أهليته و استحقاقه، من خلال حسابه (تفاصيل الطلب - بيانات التابعين) وحذف التابع ثم الضغط على أيقونة حفظ ، نسعد بخدمتك".