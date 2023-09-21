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صحيفة تواصل الالكترونية

عند حذفه بالخطأ.. بهذه الطريقة يمكنك استرجاع حساب المواطن

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار وجه له من قبل أحد المواطنين لأجل استرجاع حسابه بعد حذفه بطريق الخطأ.


حذف حساب المواطن:اضافة اعلان


وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا حول كيفية استرجاع حسابه في دعم المواطن بعد حذفه قائلا :" السلام عليكم، .. حذفت حساب المواطن بالغلط..  كيف ممكن أسترجعه؟ ".

وجاء الرد : " وعليكم السلام ، في حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور30 يوم من حذف الحساب من خلال الرابط التالي  http://Portal.ca.gov.sa عن طريق (تسجيل جديد – تفاصيل الطلب – تعبئة البيانات- وتقديم الطلب) " .

حذف الزوجة في حساب المواطن:


وفي وقت سابق حذّر حساب خدمة المستفيدين من حذف الزوجة من حساب رب الأسرة، لتأثير ذلك على استحقاق الدعم.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" هل يمكني حذف التابعين والزوجة من حساب رب الأسرة؟".

وجاء الرد :" بإمكان رب الأسرة حذف التابعين باستثناء الزوجة حتى لا يؤثر على أهليته و استحقاقه، من خلال حسابه (تفاصيل الطلب - بيانات التابعين) وحذف التابع ثم الضغط على أيقونة حفظ ، نسعد بخدمتك".

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