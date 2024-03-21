جهز أوراقك.. رابط وطريقة التقديم على وظائف مدنية بوزارة الدفاع

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كشفت وزارة الدفاع، ممثلة في رئاسة أركان القوات البرية الملكية، عن توفر عدد من الوظائف بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقوات البرية.





رابط وطريقة التقديم على وظائف مدنية بوزارة الدفاع



طريقة التقديم



نبذة عن سلاح الإشارة



تطوير أنظمة الاتصالات في القوات البرية

