جهز أوراقك.. رابط وطريقة التقديم على وظائف مدنية بوزارة الدفاع

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كشفت
وزارة الدفاع، ممثلة في رئاسة أركان القوات البرية الملكية، عن توفر عدد من الوظائف
بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقوات البرية.
رابط
وطريقة التقديم على وظائف مدنية بوزارة الدفاعوأوضحت
أن الوظائف متاحة في سلاح الإشارة على بند التشغيل والصيانة.
وأكدت أنها ترغب بشغلها بالكوادر الوطنية "رجال" حملة الدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:
وأشارت إلى ملاحظة أنه لا يُشترط توفر الخبرة، مؤكدة أن الخبرة تُعتبر ميزة إضافية.
طريقة
التقديميبدأ
التقديم يوم الأحد 1445/9/14هـ من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى السبت
1445/9/20هـ.
نبذة
عن سلاح الإشارةيربط
سلاح الإشارة شرايين جسد القوات البرية ويأخذ على عاتقه مهمة تأمين اتصالات القوات
البرية ورئاسة هيئة الأركان العامة والإدارات المرتبطة بها في السلم والحرب،
وتطوير وسائل الاتصال المختلفة بما يتواكب مع تقنية الاتصالات العسكرية الحديثة
على المستوى العالمي.
وكانت أول نواة لسلاح الإشارة بدأت مع توحيد البلاد في عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (ي)، عندما برزت الحاجة إلى وسائل اتصال عسكرية تنقل الأوامر والتعليمات والمعلومات والقرارات الحاسمة في الوقت المناسب من القيادات العليا إلى جميع الوحدات والتشكيلات حسب التسلسل القيادي أو العكس.
تطوير أنظمة الاتصالات في القوات البرية وعمل السلاح على تطوير أنظمة الاتصالات في
القوات البرية بإدخال السنترالات الرقمية الحديثة المتصل بشبكات الألياف البصرية
التي تعد أحدث طريقة لنقل الاتصالات السلكية.
كما يقوم السلاح بتطوير أنظمة الاتصالات التكتيكية وذلك بإدخال أجهزة حديثة ذات ميزات متعددة تحتوي على خاصية التشفير ومقاومة الحرب الإلكترونية.
ويعمل سلاح الإشارة على استخدام أنظمة الأقمار الاصطناعية للربط بين مراكز الاتصال في المناطق العسكرية لتوفير أكبر قدر من سرعة الاتصال.