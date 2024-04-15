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بدون خبرة.. فتح التقديم لشغل وظائف حكومية بمختلف المناطق

وظائف-المركز-الوطني-للرقابة-على-الالتزام-البيئي
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن توفر وظائف بمسمى "مفتش بيئي" لحملة البكالوريوس فأعلى "لا يشترط خبرة سابقة" على النحو التالي:اضافة اعلان

 المسمى الوظيفي

 - مفتش بيئي.
المتطلبات: درجة البكالوريوس في "علوم صحة البيئة، علوم تقنيات البيئة، الهندسة البيئية، أو ما يعادلهم".

الوصف الوظيفي

1 - مراقبة وتسجيل البيانيات البيئية.
2 - جمع العينات المختبرية للتلوث البيئي.
3 - مراقبة مصادر التلوث البيئي والرفع بها.
4 - التحقيق مع المخالفين وتسجيل المحاضر اللازمة.
5 - أداء واغلاق الواجبات المهنية والبيئية حسب النظام.
6 - تطبيق عمليات التفتيش بشكل دوري او غير دوري على المنشآت والمواقع التي لها أثر على البيئة للتأكد من تطبيق نظام البيئة ولوائحه التنفيذية أثناء عملية البناء والتشغيل.
7 - تطبيق المخالفات والعقوبات والغرامات الازمة بحق الملوث قبل اثناء وبعد تشغيل المشروع.
8 - إعداد تقارير تفصيلية عن أي مخالفات للنظام أو اللوائح البيئية تمت ملاحظتها أثناء التفتيش.
9 - التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالمخاطر البيئية أو مخالفات اللوائح والأنظمة البيئية.
10 - إعداد سجلات التفتيش وتنظيمها والاحتفاظ بها.

الشروط

- إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم.
- إدارة الوقت والتواصل ومهارات التفاعل والاتصال مع الأفراد.
- الإلمام بمهارات الحاسب الآلي والخبرة في استخدام أدوات برامج مايكروسوفت.
- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات التالية (بكالوريوس علوم البيئة، علوم صحة البيئة، علوم تقنيات البيئية الهندسة البيئة الهندسة الجيولوجية، هندسة الطاقة المتجددة، الهندسة الكيميائية الهندسة المدنية علوم الكيمياء علوم البحار، علوم المياه، علوم زراعية).

طريقة التقديم

 بدأ اليوم الاثنين ١٤٤٥/١٠/٦هـ (الموافق 2024/4/15م) من خلال الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى السبت ١٤٤٥/١٠/١١هـ (الموافق 2024/4/20م).

نبذة عن المركز

والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي هو مركز حكومي مقره في الرياض.

تأسس بموافقة مجلس الوزراء في مارس 2019، بعد إلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

يهدف المركز إلى تفعيل الرقابة على الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاريع في المملكة مباشرة، وذلك لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.


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