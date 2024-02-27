يبدأ اليوم.. رابط وطريقة التقديم في وظائف قوات الدفاع الجوي

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أعلنت قوات الدفاع الجوي الملكي، اليوم الثلاثاء، عن بداية التقديم في وظائف ببرنامج تشغيل وصيانة العربات لقوات الدفاع الجوي في مختلف مناطق المملكة على النحو التالي:





مناطق التوظيف في برنامج قوات الدفاع الجوي



1 - المنطقة الوسطى.2 - المنطقة الشمالية.3 - المنطقة الغربية.





الشروط



- اجتياز الكشف الطبي.- أن يكون حسن السيرة والسلوك.- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.- اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.- أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للوظيفة.- أن يكون غير متقاعد أو مفصول من الخدمة لأسباب تأديبية.- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو ارتكب عملاً مخلاً بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتباره.- إرفاق الهوية الوطنية + المؤهلات العلمية + معادلة الشهادة العلمية إذا كانت من خارج المملكة إلكترونيًا (PDF) .- في حال إدخال البيانات وإرفاقها بشكل غير صحيح سيتم استبعاد الطلب تلقائيًا.للاطلاع على المسميات والتخصصات المطلوبة: ( اضغط هنا ).





طريقة التقديم

