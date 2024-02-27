يبدأ اليوم.. رابط وطريقة التقديم في وظائف قوات الدفاع الجوي

أ أ
أعلنت قوات الدفاع الجوي الملكي، اليوم الثلاثاء، عن بداية التقديم في وظائف ببرنامج تشغيل وصيانة العربات لقوات الدفاع الجوي في مختلف مناطق المملكة على النحو التالي:
مناطق التوظيف في برنامج قوات الدفاع الجوي
1 -
المنطقة الوسطى.
2 - المنطقة الشمالية.
3 - المنطقة الغربية.
الشروط
- اجتياز الكشف الطبي.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.
- أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للوظيفة.
- أن يكون غير متقاعد أو مفصول من الخدمة لأسباب تأديبية.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو ارتكب عملاً مخلاً بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتباره.
- إرفاق الهوية الوطنية + المؤهلات العلمية + معادلة الشهادة العلمية إذا كانت من خارج المملكة إلكترونيًا (PDF) .
- في حال إدخال البيانات وإرفاقها بشكل غير صحيح سيتم استبعاد الطلب تلقائيًا.
للاطلاع على المسميات والتخصصات المطلوبة: (اضغط هنا).