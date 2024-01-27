الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني عن توفر وظائف إدارية في مدينة جدة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة. يمكن لحملة الثانوية العامة أو الدبلوم التقدم لهذه الوظائف.
وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني:
ضباط أمن Security Officer
شروط التقديم على الوظائف
- يجب أن يكون المتقدم سعودي .
- شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلوم .
- لا تشترط وجود خبرة سابقة.
مهام الوظائف:
- العمل تحت الإشراف المباشر للمدير المباني.
- القدرة على الحفاظ على روتين عادي دون إشراف خاص
- العمل في بيئة متعددة الثقافات
- اليقظة والقدرة على اكتشاف الأفراد المشبوهين لمنع السلوك غير القانوني
- قد يحتاج إلى المشي والوقوف والجلوس لساعات أطول.
- العمل في الهواء الطلق داخل محيط العمل.
- قد يكون العمل الإضافي من حين لآخر، وعطلة نهاية الأسبوع، والعطلات مطلوبًا.
- أن يتمتع بلياقة بدنية جيدة والاحتفاظ بمعدات الحماية الشخصية بطريقة آمنة.
- أن تكون ملابسك مرتبة ومهندمة في جميع الأوقات.
رابط التقديم على الوظائف:
التقديم متاح حالياً على الوظائف وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 2023/02/03م، "اضغط هنا".