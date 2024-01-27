الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني عن توفر وظائف إدارية في مدينة جدة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة. يمكن لحملة الثانوية العامة أو الدبلوم التقدم لهذه الوظائف. اضافة اعلان





وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني:



شروط التقديم على الوظائف



مهام الوظائف:



رابط التقديم على الوظائف:

