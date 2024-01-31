جامعة الباحة تعلن عن أسماء المرشحين على الوظائف الأكاديمية

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أعلنت جامعة الباحة ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية عن أسماء المرشحين مبدئيًا لوظائف (محاضر - أستاذ مساعد).
وظائف أكاديمية في جامعة الباحة
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ودعت جامعة الباحة المقبولين في الوظائف الأكاديمية، لحضور المقابلات الشخصية بالمدينة الجامعية كما هو موضح بالجدول، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوثائق المطلوبة للتقديم على الوظائف:
1- أصول وصور المؤهلات العلمية ، ومعادلة المؤهلات للحاصلين عليها من الجامعات الخارجية.
2- الشهادات والخبرات المكتسبة إن وجدت.
3- الالتزام بالأيام والأوقات المحددة لحضور المقابلة الشخصية.
طريقة ورابط الاستعلام عن الأسماء:
يمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين على الوظائف الأكاديمية في جامعة الباحة من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".