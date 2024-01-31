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محاضر وأستاذ مساعد..

جامعة الباحة تعلن عن أسماء المرشحين على الوظائف الأكاديمية

جامعة الباحة
جامعة الباحة
أ أ
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أعلنت جامعة الباحة ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية عن أسماء المرشحين مبدئيًا لوظائف (محاضر - أستاذ مساعد).

وظائف أكاديمية في جامعة الباحةاضافة اعلان


ودعت جامعة الباحة المقبولين في الوظائف الأكاديمية، لحضور المقابلات الشخصية بالمدينة الجامعية كما هو موضح بالجدول، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوثائق المطلوبة للتقديم على  الوظائف:


1- أصول وصور المؤهلات العلمية ، ومعادلة المؤهلات للحاصلين عليها من الجامعات الخارجية.
2- الشهادات والخبرات المكتسبة إن وجدت.
3- الالتزام بالأيام والأوقات المحددة لحضور المقابلة الشخصية.

طريقة ورابط الاستعلام عن الأسماء:


يمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين على الوظائف الأكاديمية في جامعة الباحة من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".


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