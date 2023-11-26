الأحد، 12 جمادى الأولى 1445 ، 26 نوفمبر 2023

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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعلن عن وظائف متعاونين ومتعاونات

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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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أعلنت الكلية التطبيقية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (عمادة الموارد البشرية) عن طرح وظائف متعاونين ومتعاونات في تدريس بعض مقررات برامج الدبلوم والبكالوريوس للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1445هـ في شطري الطلاب والطالبات في عدد من الأقسام على النحو التالي:اضافة اعلان
 
- قسم الصحافة والاعلام الجديد
- قسم الجرافيكس والوسائط المتعددة
- قسم الاذاعة والتلفزيون
- قسم العلاقات العامة والاتصال التسويقي

الشروط:
 
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- أن يكون حاصل على موافقة جهة العمل إن كان موظفًا.
- ان يكون حاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه.
- أن لا يقل التقدير عن جيد جدا في آخر مؤهل دراسي.
- أن تكون دراسة المتقدم انتظاماً في جميع المراحل.
 
طريقة التقديم:
 
التقديم متاح حالياً من خلال ارسال السيرة الذاتية الي البريد الالكتروني مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد:

1- قسم الصحافة والاعلام الجديد: اضغط هنا

2- قسم الاذاعة والتلفزيون: اضغط هنا

3- قسم الجرافيكس والوسائط المتعددة: اضغط هنا

4- قسم العلاقات العامة والاتصال التسويقي: اضغط هنا


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