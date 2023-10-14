جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن عن إطلاق التدريب المدعوم من "هدف"

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أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة في مركز التعليم المستمر، عن إطلاق التدريب المدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية لتطوير مهارات الموظفين السعوديين الإدارية والقيادية. اضافة اعلان



نبذة عن المنتج:



آلية دعم تمكن من إطلاق برامج تدريبية في المهارات العامة والمهارات التخصصية المهنية بالشراكة مع الجهات التدريبية المرخصة من الجهات المعنية، وموجهة للباحثين عن عمل والموظفين في القطاع الخاص.

يأتي ذلك بهدف رفع مهارات الفئات المستهدفة وزيادة استقرارهم على رأس العمل، من خلال تقليل الفجوة ما بين المهارات المطلوبة في الوظيفة ومهارات الموظف.



الشروط المطلوبة:



- سعودي الجنسية.

- ألا يقل عمره عن ١٨ سنة.

- أن يكون مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل ( طاقات).

- أن يكون باحثاً عن عمل، أو أن يكون موظفاً على رأس العمل في القطاع الخاص (حسب بيانات التأمينات الاجتماعية)

- ألا يكون موظفاً حكومياً نشطاً حسب بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).

- ألا يكون قد سبق له وأن استفاد من هذا البرنامج وفق آلية دعم البرنامج.

- لا تتأثر أهلية الفرد المستفيد من البرنامج من دعم الصندوق في برامج أخرى.



التقديم على المنتج



وأشارت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أنه يمكن التقديم على منتج مهارات التدريبي، من خلال الموقع الرسمي للجامعة.





