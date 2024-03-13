في رابع أيام رمضان.. مواعيد رحلات قطار الحرمين غدًا الخميس

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نشر الحساب الرسمي لقطار الحرمين مواعيد رحلات القطار لغد الخميس في رابع أيام شهر رمضان المبارك.

وجاءت مواعيد القطار كما هو موضح في الجدول التالي:



قطار الحرمين السريع:



وفي وقت سابق، وجهت وزارة الحج والعمرة عدة تنبيهات لضيوف الرحمن والزائرين لأجل الحصول على رحلة ميسرة عبر قطار الحرمين.وكتبت الوزارة على حسابها في منصة "إكس": "كي تحظى برحلة ميسّرة، وتجربة لا تُنسى على قطار الحرمين، تقيّد بالتعليمات والتزم بالإرشادات".وأوضحت أنه لأجل رحلة ميسرة عبر قطار الحرمين السريع يجب الالتزام بالآتي:1-الحضور قبل وقت الرحلة بزمن كاف.2- إبراز التذكرة قبل الصعود.3- اتباع توجيهات المسؤولين.4- الجلوس في المقعد المحدد للتذكرة.وفي وقت سابق تفاعل حساب خدمة العملاء لقطار الحرمين، مع سؤال أحد المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، حول طريقة تغيير توقيت تذكرة القطار.طريقة تغيير توقيت تذكرة قطار الحرمينورد الحساب بأنه يمكن التعديل قبل الرحلة عن طريق اتباع الخطوات التالية:1- الدخول إلى الموقع الرسمي.2- اختيار (إدارة الحجز)3- يمكن أيضًا عن طريق تطبيق قطار الحرمين السريع للأجهزة الذكية.4- اختيار (البحث عن التذكرة)5- إدخال رقم الحجز ورقم الجوال المسجل في الحجز.