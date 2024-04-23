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التأمينات توضح طريقة السداد لتفعيل مبادرة الإعفاء من الغرامات

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التأمينات
أ أ
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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، طريقة السداد للفواتير لتفعيل مبادرة الإعفاء من الغرامات.

مبادرة الإعفاء من الغرامات

جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه: "دخلت التطبيق وعملت إجراءات الإعفاء، هل ادفع المبلغ ولا انتظر إصدار فاتورة؟ مع العلم انه مضى على مهلة السداد 3 أيام ومتبقي 4 أيام؟".اضافة اعلان
وأجابت التأمينات، بقولها: "وأجابت التأمينات، بقولها: "يمكنك اختيار أيقونة سداد مبلغ آخر أو دفعة مقدمة أو مسح المبلغ وذلك حسب السياسات المتبعة للمصرف في خدماته الالكترونية، مع مراعاة أن يكون المبلغ المسدد مطابقاً للمبلغ المرسل والسداد بالهللات وفق المهلة المحددة وسيتم تفعيل الإعفاء خلال ساعات العمل بعد السداد".
تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع سؤال أحد المواطنين حول العمالة غير السعودية.

تحديث بيانات العمال الغير سعوديين:

وقال المواطن إن المال لديه مضافين للتأمينات من بداية عملهم معه، ثم فجأة تم استبعادهم بدون سبب وعندما دخل على "الصندوق" طُلب منه استكمال بياناتهم من جديد.
ورد الحساب موضحاً بأنه :" يلزم تحديث بيانات المشتركين الغير سعوديين في وزارة الموارد البشرية، حيث أن تسجيل واستبعاد ونقل المشتركين الغير سعوديين يتم آليا وفق البيانات الواردة الى المؤسسة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

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