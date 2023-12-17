توضيح عاجل لـ"الموارد البشرية" حول مصادر أموال الضمان الاجتماعي

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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضيحًا مهمًا بشأن أموال الزكاة ومصادر الضمان الاجتماعي.





الزكاة تُعد من مصادر أموال الضمان الاجتماعي اضافة اعلان



عقوبة الحصول على أموال الضمان الاجتماعي بغير حق



* معاش الضمان الاجتماعي



* شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي



* شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي



* الفئات المستحقة الحصول على دعم البرنامج



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وأوضح حساب الضمان الاجتماعي على منصة "إكس"، أن الزكاة تُعد من مصادر أموال الضمان الاجتماعي التي لا ينبغي أن تُصرف لغير مستحقيها.وأكد أن الحصول على أموال الضمان الاجتماعي بغير حق جريمة تستوجب العقوبة بموجب النظام.ومعاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداعه في الحسابات البنكية للمستفيدين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.1 - اختيار برنامج دعم الضمان الاجتماعي، والتقديم عليه.2 - يجب أن تنطبق على المتقدم شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.3 - يجب أن يقوم المتقدم بإنشاء ملف شخصي له وإكمال البيانات اللازمة لذلك.وتضع وزارة الموارد البشرية، مجموعة من الشروط لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور على النحو التالي:1 - أن يكون المتقدم مواطنًا.2 - يجب ألا يكون المتقدم مسجونًا.3 - أن يكون لدى المتقدم سجل مدني.4 - ألا يكون مقيمًا بأي دار علاجية أو إيوائية.5 - أن يكون من المقيمين بشكل دائم بالمملكة.6 - ألا يكون يمتلك أي أصول ذات قيمة عالية.7 - كما يجب ألا يزيد دخل المتقدم عن الحد المانع للضمان.- الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.- الأسر التي ليس لديها من يعولها.– أسر المدمن والمسجون والغائب.- الأيتام الذين توفى لهم الأم أو الأب.- لأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة وذوو الهمم.- المرأة التي ليس لديها من يعولها بعد أن هجرها زوجها.- الأرامل والمطلقات اللاتي لديهن أبناء سعوديين الجنسية.- المسنون وغير القادرين على العمل ممن وصلوا إلى سن الشيخوخة.