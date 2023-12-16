السبت، 03 جمادى الثانية 1445 ، 16 ديسمبر 2023

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"الزكاة والضريبة" تكشف معلومات مهمة عن ضريبة التصرفات العقارية

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة
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تفاعلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مع سؤال أحد المستفيدين بشأن ضريبة التصرفات العقارية وطريقة الإفراغ لفيلا سكنية بعد استخراج شهادة تحمل المسكن الأول.اضافة اعلان

ضريبة التصرفات العقارية:


وتساءل المستفيد: "كيف يتم الإفراغ لفيلا سكنية مع العلم أنه تم استخراج شهادة تحمل المسكن الأول، هل يتطلب رقم ضريبي مرجعي من قبل الهيئة العامة للزكاة ؟ أم يتم الإفراغ من قبل موقع البورصة العقارية ؟ أو من كتابة العدل ؟".

ورد حساب هيئة الزكاة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": عزيزي العميل، في حال كان المشتري مؤهل للإستفادة من المسكن الأول يتعين على البائع تسجيل العملية من خلال بوابة التصرفات العقارية وذلك بإختيار نوع العقار (سكني)، ومن ثم اختيار الاستثناء (بيع عقار لمشتري مؤهل للإستفادة من المسكن الأول).

وأضاف: سيتم احتساب الضريبة على المبلغ الذي يزيد عن مليون ريال وفي حال كانت قيمة العقار مليون ريال وأقل لن تصدر فاتورة سداد ضريبة التصرفات العقارية، وبعد إتمام عملية تسجيل العقار سيتمكن البائع من الإفراغ لدى وزارة العدل بموجب رقم الطلب،
 

القيمة السوقية العادلة في تاريخ التصرف


وتعتزم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تعديل لائحة ضريبة التصرفات العقارية لتستحق الضريبة في تاريخ التصرف، على أساس القيمة المتفق عليها بين طرفيه أو أطرافه أو قيمة العقار.

ويشترط ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ التصرف، على ألا تتضمن قيمة العقار لأغراض الضريبة هامش الربح الضمني في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاماً.

ويكون تاريخ التصرف في ما يتعلق بمشروع البناء والتملك والتشغيل والتحويل هو تاريخ نقل الملكية أو الحيازة فعلياً للمتصرف له.

التصرف في العقار من شخص لشركة


وحسب مصادر صحيفة "عكاظ"، فإن التعديل شمل التصرف في العقار من أي شخص لشركة؛ بشرط أن يكون ذلك العقار مثبتاً في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة.

وأن يكون ذلك الشخص شريكاً في تلك الشركة في تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها، وأن يُقدم المُتصرف قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة.

الاشتراك العيني في رأسمال صندوق استثمار


وشمل التعديل التصرف العقاري الذي يقدم اشتراكاً عينياً في رأسمال صندوق استثمار عقاري، وفقاً لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية.
بشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصص المقابلة للتصرف العقاري حتى تاريخ إنهاء الصندوق أو تصفيته أو لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الوحدات أو الحصص.

التغيير في نسبة الملكية


ولا يعد إخلالاً بشرط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المقابلة للتصرف العقاري المستثنى، التغيير في نسبة الملكية من خلال طرح أو إعادة طرح أسهم الشركة المتصرف لها أو الصندوق المتصرف له.

ويهدف التعديل إلى تطوير اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية من خلال تعديل الاستثناء الخاص بالتصرف في العقار من قبل الشريك في شركة.

مزايا للشركات والصناديق الاستثمارية


وبهدف تأجير العقارات مع عدم حصر الاستثناء على مرحلة التأسيس وتقديم مزايا إضافية للشركات والصناديق الاستثمارية التي ستطرح أو يعاد طرح أسهمها أو وحداتها في السوق المالية.

وعدم اعتبار الطرح أو إعادة الطرح إخلالاً بأي شرط من شروط التمتع بالإعفاء من الضريبة وتحديد تاريخ مستقل لاستحقاق الضريبة لمشاريع البناء والتملك والتشغيل والتحويل.

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