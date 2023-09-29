تنويه مهم من سكني بشأن ضريبة التصرفات العقارية

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أصدر برنامج سكني، توضيحًا بخصوص تحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية.

وقال البرنامج عبر خدمة "العناية بالمستفيدين" في منصة "إكس": "بموجب الأمر الملكي تتحمل الدوله ضريبة التصرفات العقارية التي تنطبق على المسكن الأول القائم مثال: (فيلا- شقة- دور- دوبليكس)، ولا يشمل الأراضي او البناء الذاتي أو شراء العمائر الاستثمارية". اضافة اعلان



وعليكم السلام ،



مرحباً، بموجب الأمر الملكي تتحمل الدوله ضريبة التصرفات العقارية التي تنطبق على المسكن الأول القائم مثال : ( فيلا - شقة - دور - دوبليكس) ولا يشمل الأراضي او البناء الذاتي أو شراء العمائر الاستثمارية. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) September 29, 2023

شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية





معايير مبادرة تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول



فيما يلي شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية:1- أن يكون مواطن/ة سعودي/ة.2- أن تكون الاستفادة تتعلَّق بالمسكن الأول للمواطن3- أن تشمل الضريبة أحد الأوجه التالية:-شراء مسكن جاهز.-وحدات تحت الإنشاء.-شراء بيت عظم مُصدرة له شهادة إتمام بناء.كما تنص مبادرة تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول على عددٍ من المعايير ومنها:-تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بسداد ضريبة القيمة المضافة (5%) بما لا يزيد عن (1.000.000) ريال سعودي، من إجمالي قيمة مبلغ المسكن الأول للمواطن.-يدفع المستفيد القيمة المتبقية التي تزيد عن مبلغ الدعم إن وجدت.-لا تتحمل الدولة الضريبة على الأراضي أو البناء الذاتي.-مميزات مبادرة تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول-الوحدات المتاحة للدعم تشمل كلًّ من الفلل و الشقق والوحدات السكنية.-يشمل مبلغ الدعم للوحدات السكنية البالغة قيمتها مليون ريال.-يصل مبلغ الدعم إلى 50 ألف ريال.