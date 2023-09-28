بعد 4 أيام من إيداعه.. تنبيه مهم بخصوص الدعم السكني لهؤلاء

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أعلن برنامج سكني، استمرار إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين حتى بعد أربعة أيام من بدء الإيداع.

وقال البرنامج عبر حساب "العناية بالعملاء" في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الخصوص: "جاري العمل على إيداع مبالغ الدعم الشهري لأهالينا المستفيدين وسيتم إيداع مبلغ الدعم في حسابك قريبًا بإذن الله تعالى". اضافة اعلان



وعليكم السلام،

جاري العمل على إيداع مبالغ الدعم الشهري لأهالينا المستفيدين وسيتم إيداع مبلغ الدعم في حسابك قريباً بإذن الله تعالى — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) September 28, 2023

شروط الحصول على الدعم السكني



خيارات برنامج سكني



وأفاد البرنامج في وقت سابق، بأنه "يتم إيداع الدعم السكني تلقائيًا بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي، كما نود التذكير بأهمية الانتظام في السداد بحسب الجدولة الخاصة بكم".يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.ويتيح برنامج سكني الذي خدم أكثر من 1.4 مليون أسرة حتى نهاية 2022 برامج تساعد على تملك المواطنين للمنازل، وغيرهما من الحلول التمويلية والسكنية.وتشمل الخيارات السكنية والتمويلية:– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.