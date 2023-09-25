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صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح من سكني بخصوص ضريبة التصرفات العقارية

سكني
برنامج سكني
أ أ
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أصدر برنامج سكني، توضيحًا بخصوص تحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية.
وقال البرنامج عبر خدمة "العناية بالمستفيدين" في منصة "إكس": "تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية 5% عن المسكن الأول للموطن بما لايزيد عن مبلغ مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول (فيلا - شقة - دور - د وبليكس)".اضافة اعلان
لكنه بين أن هذا لا يشمل شراء الأراضي أو البناء الذاتي أو شراء العمائر الاستثمارية. 

شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية


فيما يلي شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية:
1- أن يكون مواطن/ة سعودي/ة.
2- أن تكون الاستفادة تتعلَّق بالمسكن الأول للمواطن
3- أن تشمل الضريبة أحد الأوجه التالية:
-شراء مسكن جاهز.
-وحدات تحت الإنشاء.
-شراء بيت عظم مُصدرة له شهادة إتمام بناء.

معايير مبادرة تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول


كما تنص مبادرة تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول على عددٍ من المعايير ومنها:
-تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بسداد ضريبة القيمة المضافة (5%) بما لا يزيد عن (1.000.000) ريال سعودي، من إجمالي قيمة مبلغ المسكن الأول للمواطن.
-يدفع المستفيد القيمة المتبقية التي تزيد عن مبلغ الدعم إن وجدت.
-لا تتحمل الدولة الضريبة على الأراضي أو البناء الذاتي.
-مميزات مبادرة تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول
-الوحدات المتاحة للدعم تشمل كلًّ من الفلل و الشقق والوحدات السكنية.
-يشمل مبلغ الدعم للوحدات السكنية البالغة قيمتها مليون ريال.
-يصل مبلغ الدعم إلى 50 ألف ريال.

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