عاجل.. برواتب مجزية تصل 7000 ريال.. "سرب" يعلن عن فتح باب التقديم في البرنامج التدريبي

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أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) عن فتح باب التقديم في البرنامج التدريبي في تشغيل وصيانة الخطوط الحديدية (القاطرات والعربات) والعمل في شركة (ألستوم - السعودية) أحد الشركات المشغلة لمشروع قطار الحرمين السريع على النحو التالي: اضافة اعلان





المزايا:



شروط القبول:



المتطلبات:



مدة التدريب:



ملاحظة:



طريقة التقديم:

