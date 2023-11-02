عاجل.. برواتب مجزية تصل 7000 ريال.. "سرب" يعلن عن فتح باب التقديم في البرنامج التدريبي

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أعلن المعهد
السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) عن فتح باب التقديم في البرنامج التدريبي في
تشغيل وصيانة الخطوط الحديدية (القاطرات والعربات) والعمل في شركة (ألستوم -
السعودية) أحد الشركات المشغلة لمشروع قطار الحرمين السريع على النحو التالي:
المزايا:
- التوظيف مباشرة عند القبول في (شركة ألستوم).
- مكافأة 3000 شهرياً أثناء التدريب.
- راتب شهري يصل إلى 7,000 شهرياً بعد إجتياز البرنامج.
- الحصول على كامل مزايا الموظف من تسجيل بالتأمينات الاجتماعية وتأمين طبي وإجازة سنوية مدفوعة.
شروط القبول:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم فني (الكلية المتوسطة) أو مايعادلها في تخصص (الميكانيكا).
- أن يكون عمر المتقدم من (18 إلى 26) سنة.
- المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية (4 IELTS Level) أو ما يعادلها.
- الحصول على درجة لاتقل عن 70% في اختبار القدرات العامة.
- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.
- لم يسبق دعمه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.
- إجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
المتطلبات:
- أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.
- أصل شهادة الدبلوم أو مايعادلها أو (نسخة طبق الأصل مختومة) وصورة منها.
- أصل شهادة اجادة اللغة الانجليزية IELTS بمعدل 4 أو مايعادلها وصورة منها في حال توفرها.
مدة التدريب:- مدة التدريب ١١ شهراً
موعد التدريب:
يبدأ التدريب يوم الأحد 1445/7/2هـ (الموافق 2024/1/14م).
ملاحظة:
- في حال عدم احضار المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة في بداية التقديم يتم الغاء التقديم.
- في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.
طريقة التقديم:
بدأ التقديم اليوم الخميس 1445/4/18هـ من خلال الرابط التالي: إضغط هنا ويستمر حتى الأربعاء 1445/4/24هـ.