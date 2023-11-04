عاجل.. براتب 15 ألف ريال.. وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى

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أعلنت شركة باب
رزق جميل، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر فرص وظيفية لـ(الدبلوم فأعلى)
مع رواتب تصل لـ(15,000 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
حارس أمن.
فني شبكات الحاسب.
محاسب.
مهندس مدني.
مساعد مدير فرع للجنسين.
مدير فرع.
باريستا (50 وظيفة).
مشرف مستودع (راتب يبدأ من 10,000 ريال إلى 15,000 ريال).
مشرف موارد بشرية.
مدير توظيف.
مشغل آلة (راتب يبدأ من 4,000 ريال إلى 6,000 ريال).
مهندس صيانة مرافق (راتب يبدأ من 6,000 ريال إلى 8,000 ريال).
مندوب مبيعات.
مسؤول جودة.
مشرف فرع.
محاسب (راتب يبدأ من 5,000 ريال إلى 8,000 ريال).
والمزيد ...
أماكن العمل:
الرياض.
جدة.
بريدة.
الخرج.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).